X!

Kadi Kenk: jäätmereform kui "Teeme Ära!" talgud 2.0

Arvamus
Kadi Kenk
Kadi Kenk Autor/allikas: Erakogu
Arvamus

Riigikogu jäätmereformi otsus on ajalooline ja eestlastel põhjust uhkust tunda. Keerulisest teemast tasub igaühel meelde jätta see, et pakendeid ei pea varsti enam viima kaugemale eraldi konteinerisse, vaid nende äravedu muutub võimalikuks igast majapidamisest, kirjutab Kadi Kenk.

Riigikogu otsustas äsja ära üle kümnendi kestnud paigalseisu jäätmereformi, mis lõpuks aitab jäätmemajanduse ummikust välja, teeb materjalide ümbertöötlemise lihtsamaks ning aitab vähendada jäätmeteket. Väljapaistvaim muutus iga inimese jaoks on see, et jäätmete liigiti kogumine ühtlustub üle Eesti. Pakendite äravedu muutub võimalikuks kõigist majapidamistest ning seda hakkab korraldama kohalik omavalitsus.

Kui 2008. aastal toimus "Teeme Ära!" üleriigiline koristuspäev, siis oli selle põhjuseks aastakümnete kaupa metsa veetud prügi. 10 000 tonni prügi, mis ühe päevaga kokku koguti, sümboliseeris uut ühiskondlikku kokkulepet: prügil ei ole kohta meie looduses!

See oli vastutuse võtmine oma riigi ja kodu hea käekäigu eest. See andis ka tõuke kutsuda kohalikes omavalitsustes ellu korraldatud jäätmeveo teenus, mis tähendas, et igal majapidamisel on ligipääs mugavale prügi äraveole. Samuti tähendas see, et enam polnud võimalik prügi metsa viies vältida tasu, mis prügi käitlemise eest on vaja maksta.

Palju vett (ja prügi) on aga sellest ajast merre voolanud ning kodudes tekkivate jäätmete iseloom on oluliselt muutunud. Vaata oma ostukorvi, iga ostuga saame kaasa aina suurema hulga pakendeid. See tähendab, et kuigi kodus ei teki ülemäära palju prügi (st kasutuskõlbmatuid tarbeesemeid), siis on igas kodus üle pakendeid.

Seetõttu ongi sarnaselt sellele, nagu kunagi kehtestati inimestele kohustus visata prügi prügikasti, mitte metsa, kehtestatud pakenditootjatele kohustus ise oma turule lastud pakendite eest hoolt kanda. Nii on see üle Euroopa. Kuid seda teevad tootjad ainult juhul, kui pakendid on liigiti kogutud ja pakendikonteinerites tootjatele tagastatud.

Inimlik mugavus on põhjustanud selle, et kui sa ei ela just avaliku pakendikonteineri kõrval või pakenditootja pole ise sulle pakendikonteineriteenust pakkunud, siis kodus segunevad pakendid ikka prügiga ja sealt neid enam välja ei võeta.

Seepärast võib vastuvõetud jäätmereformi hellitavalt nimetada ka "Teeme Ära!" 2.0. Kui 2008. aastal käis üheskoos prügi koristamas 50 000 inimest, siis nüüd on kõigil eestlastel võimalik oma kodu juures oma prügikastid tühjana hoida ja kodudesse voolanud suurim jäätmevoog, pakendid, tootjale tagasi anda. Nende kulul, nagu see alati on pidanud olema. 2008. aastal tegime prügist puhtaks oma looduse, nüüd teeme korda oma prügikastid.

Jäätmereform on "Teeme Ära!" 2008. aasta kampaaniaga sarnane veel teisel põhjusel. Tookord oli meie tehnoloogiapioneer Ahti Heinla välja arendanud prügikaardi, millele vabatahtlike abiga märgiti ära kõik asukohad, kus prügi leidus. Selline läbipaistvus võimaldas planeerida suuremahulist kaasamist ning logistikat. Jäätmerefom loob ka võimaluse tehnoloogia abil tekitada jäätmeandmete jälgitavus. Läbipaistvus annab omakorda tõuke targemale planeerimisele.

Aastaid on kõikide poliitiliste mängude ja äride lobitöö taustal Eestis proovitud jäätmetekke vähendamist ja ringlussevõttu arendada väga pehmelt ja heausklikult. Reeglite ja nõuete asemel on kannatlikult koputatud pakendajate ja jäätmefirmade südametunnistusele, kuid tulutult. Jäätmeveoteenus on endiselt segadusttekitav, jäätmete hulgad aina kasvavad ja seda märkimisväärselt valdkondades, kus on oluline tootjate tegutsemine.

Uus seadus muudab võimalikuks, et vähem reostavad ettevõtted saavad parem olemisest ka teenida.

Kui inimesed kuulevad, et isegi liigiti kogutud jäätmeid ümber töödelda ei saa, siis vastus sellele pole mitte liigiti kogumisest loobuda, vaid veelgi selgemalt kõige probleemsemad tooted tootjatele tagasi saata. Sest see on pakenditootjale kallis. Investeeringutel on mõtet vaid siis, kui need aitavad taolisi kulusid vältida. Tugeva seadusliku aluse tähtsust nende vastutusele võtmiseks ei saa alahinnata.

Rääkida võib veel sellest, kuidas jäätmerefomi ellu kutsumata jätmine tähendanuks meile trahve ja sedagi, et igas pakendis on tilgake Venemaa naftat. Aga õige otsuse tegemine riigikogus ei peaks kunagi olema trahvide ja ähvarduste tagajärg, vaid aluseks peaks olema sisuline arusaam, millist ühiskondlikku korda me oma riigis tahame luua. Nüüd jääb üle kohalikele omavalitsustele jõudu soovida uute süsteemide ellu kutsumisel. Puhtam Eesti on võimalik, teeme ära, uuesti.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

13.12

Ain Kendra: porila ehk Miks suured poisid ei oska saviga mängida

12.12

Mari-Liis Jakobson: mis paneks toksilisele poliitikale piiri?

13.12

Triin Roosve: kaameratest avalikus kohas läbi põhiseaduse prisma

11.12

Meelis Kiili: Palestiina tunnustamine – emotsioon või Eesti riiklik huvi?

11.12

Liina Kersna: kas me sellist õpetajate karjäärimudelit tahtsimegi?

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

10.12

Heidy Purga: kultuur demokraatia kaitsel

01.12

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

17.11

Meelis Oidsalu: siin- ja sealpool rahastuslävendit

VIIMASED UUDISED

11:02

Ukraina ründas annekteeritud Krimmis naftahoidlat ja mitmeid Venemaa energiarajatisi Uuendatud

10:53

Eesti käsipalliklubid alustasid kodust nädalavahetust võidukalt

10:29

Kadi Kenk: jäätmereform kui "Teeme Ära!" talgud 2.0

10:19

Grabe ja Mägi mängivad taaskord Eesti meistrivõistluste finaalis

10:06

Karl-Artur Korsar: värvide hääbumisest moes ja sisekujunduses

10:05

Klassikaraadio tähistab jõulumuusikapäeva kontsertidega üle Euroopa

09:53

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Arvo Valtonile

09:50

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Ermits parandavad jälitussõidus kohta?

09:41

Keelesäuts. ÕS 2025

09:27

Rekordilise väravasöödu andnud Salah lahkus platsilt valju aplausi saatel

09:04

Indrek Ibrus: tehisaruga seotud riske pole vaja karta, vaid nende riskidega peab tegelema

08:53

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

08:33

Saksamaa nurjas islamistide vandenõu rünnata jõuluturgu

08:25

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel Hochfilzeni teatesõidus?

08:05

Naiste karikavõitjaks krooniti finaalis tartlannad alistanud Rapla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo