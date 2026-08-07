X!

Arvamusfestivalil välja kuulutatud presidendikandidaatide debatt jääb ära

Eesti
Arvamusfestival 2025. aastal
Arvamusfestival 2025. aastal Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Arvamusfestivalil välja kuulutatud presidendikandidaatide debatt, mis pidi toimuma laupäeval, jääb ära.

Esialgu debatis osaleda lubanud võimalikud kandidaadid on oma osalemisest erinevatel põhjustel loobunud, teatas festivali korraldusmeeskond reedel. 

Arvamusfestivali juht Taaniel Raudsepp ütles, et seni oma kandideerimise valmisolekust avalikult teatanud osalejate debatist loobumine on märk sellest, et presidendivalimiste protsessis on midagi paigast ära.

"Olime rõõmsad, kui kandideerimisele avalikult nõusoleku andnud inimesed olid esialgu valmis debatile tulema, kuid mõistame nende loobumise põhjusi. Presidendivalimiste ümber on täna vähe usaldust ja palju kõhklusi. Miks see nii on ja mida teha selleks, et valimiste protsessi nii kandidaatidele kui rahvale lähemale tuua, võtame jutuks arutelul erakondade esimeestega laupäeval kell 20-21.30," lisas Raudsepp.

Oma valmisolekust presidendiks kandideerida on teatanud diplomaat Hannes Hanso, ettevõtja Indrek Laul ja euroametnik Maive Rute. Lisaks neile on meedias võimalike presidendikandidaatidena välja käidud ka välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi nimi.

Oma valmisolekut väljendanud erusõjaväelane Riho Ühtegi teatas sel nädalal, et loobub tervislikel põhjustel presidendiks pürgimast.

Õiguskantsler Ülle Madisel oleks praegu riigikogus olemas 67 toetushäält, ütles Eesti 200 esimees Kristina Kallas neljapäeval. Madisele on toetust avaldanud ka Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Madise ise pole aga oma nõusolekut kandideerimiseks avaldanud.

Praegu on oma kindel kandidaat vaid EKRE-l ja selleks on Mart Helme, kuid presidendikandidaadi ülesseadmiseks riigikogus on vaja vähemalt 21 häält. EKRE-l neid nii palju pole.

Presidendikandidaatide esitamine algab 21. augustil ning valimiste esimene voor on 2. septembril. 

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril 2026. Kandidaadi ülesseadmiseks peab olema vähemalt 21 riigikogu liiget.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

SUVEKONTSERT

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:27

Jaapani kunstnik Matsumoto sai oma näituseks inspiratsiooni Eesti talvest

21:17

Omniva asus klientide pakke kümnete kilomeetrite kaugusele ümber suunama

21:15

USA senat võttis vastu ulatusliku Moskva-vastaste sanktsioonide eelnõu

21:08

Taro teatas kahe idapiiri lõigu valmimisest Uuendatud

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:28

Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan allkirjastasid ühise kaitselepingu

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

20:06

Tais tappis 14-aastane poiss kodus oma vanavanemad ja kuus inimest koolis

20:03

Viipekeelsed uudised

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:39

WSJ: USA luure hinnangul võib Ukrainas hätta jäänud Putin asuda NATO-t testima

06.08

Naissaare maavärina põhjustas Läänemere miinivälja all peituv rabakivi

18:49

Ukraina õhurünnak tabas Wildberriese ladu Jekaterinburgis Uuendatud

06.08

Zalužnõi: Venemaal on vastumeetmed pea kõigile NATO relvadele

12:38

Ülevaade: kas valida talveks fikseeritud elektrihind või börsipakett

14:18

Saksamaa kutsus Balti riigid ja Poola julgeolekukõnelustele

12:25

Rainer Saks WSJ artiklist: jutt Venemaa otsesest rünnakust on rumal

06.08

Ginter: meie isikuandmed on ohus ning usaldus arstide vastu rünnaku all

06.08

Tallinn plaanib Pärnu maanteel trammipeatusi nihutada

13:45

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

ilmateade

SPORT

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

19:12

Poolatari otsustav minek tõi talle kollase särgi

loe: kultuur

21:27

Jaapani kunstnik Matsumoto sai oma näituseks inspiratsiooni Eesti talvest

16:55

Piip ja Tuut teater toob lavale klassikalise prantsuse farsi

16:40

Uue muusika reede: Arg Part, Säm, Ollie, Sam Smith, Ravyn Lenae jt

16:13

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

loe: eeter

16:13

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

14:08

Tiit Tuumalu: vabaõhukino ei ole veel nii populaarne kui suveteater

13:45

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

12:25

Ingmar Kiviloo: tahaksin kirjutada muusikat telereklaamidele

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (07.08.2026 18:00:00)

15:25

Raadiouudised (07.08.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (07.08.2026 12:00:00)

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Tartu vald hangib Piirissaare jaoks väikelaeva

09:45

Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2 protsenti

09:40

Portugalis vajab lahendamist viimaste aastakümnete suurim hariduskriis

09:35

Mitmel pool sajab hoovihma

09:25

Raadiouudised (07.08.2026 09:00:00)

06.08

Päevakaja (06.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo