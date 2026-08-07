Arvamusfestivalil välja kuulutatud presidendikandidaatide debatt jääb ära

Esialgu debatis osaleda lubanud võimalikud kandidaadid on oma osalemisest erinevatel põhjustel loobunud, teatas festivali korraldusmeeskond reedel.

Arvamusfestivali juht Taaniel Raudsepp ütles, et seni oma kandideerimise valmisolekust avalikult teatanud osalejate debatist loobumine on märk sellest, et presidendivalimiste protsessis on midagi paigast ära.

"Olime rõõmsad, kui kandideerimisele avalikult nõusoleku andnud inimesed olid esialgu valmis debatile tulema, kuid mõistame nende loobumise põhjusi. Presidendivalimiste ümber on täna vähe usaldust ja palju kõhklusi. Miks see nii on ja mida teha selleks, et valimiste protsessi nii kandidaatidele kui rahvale lähemale tuua, võtame jutuks arutelul erakondade esimeestega laupäeval kell 20-21.30," lisas Raudsepp.

Oma valmisolekust presidendiks kandideerida on teatanud diplomaat Hannes Hanso, ettevõtja Indrek Laul ja euroametnik Maive Rute. Lisaks neile on meedias võimalike presidendikandidaatidena välja käidud ka välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi nimi.

Oma valmisolekut väljendanud erusõjaväelane Riho Ühtegi teatas sel nädalal, et loobub tervislikel põhjustel presidendiks pürgimast.

Õiguskantsler Ülle Madisel oleks praegu riigikogus olemas 67 toetushäält, ütles Eesti 200 esimees Kristina Kallas neljapäeval. Madisele on toetust avaldanud ka Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Madise ise pole aga oma nõusolekut kandideerimiseks avaldanud.

Praegu on oma kindel kandidaat vaid EKRE-l ja selleks on Mart Helme, kuid presidendikandidaadi ülesseadmiseks riigikogus on vaja vähemalt 21 häält. EKRE-l neid nii palju pole.

Presidendikandidaatide esitamine algab 21. augustil ning valimiste esimene voor on 2. septembril.

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril 2026. Kandidaadi ülesseadmiseks peab olema vähemalt 21 riigikogu liiget.