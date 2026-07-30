Augusti alguses koguneb vanematekogu presidendivalimisi arutama

Augusti alguses koguneb riigikogu vanematekogu, et arutada presidendivalimisi ja erakondade kandidaate. Kuigi ainus kandidaat on EKRE-l ning kolm erakonda ootavad õiguskantsler Ülle Madise otsust, peab riigikogu esimees Lauri Hussar võimalikuks, et parlament valib presidendi septembri alguses ära.

Ainsa fraktsioonina saab kandidaadi 21 häälega üles seada Reformierakond.

Peaminister ja erakonna esimees Kristen Michal ütles, et Reformierakond toetab Ülle Madise kandidatuuri. Tema nõusoleku korral toetavad Madiset ka Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid.

"Ülle Madisega me oleme vestelnud, kindlasti vestleme ka tulevikus. Selle otsuse, kas ta on nõus presidendiks kandideerima, saab ta ise teha ja ise ka avalikkusele anda. Ta ju seda ootust teab. Ma arvan, et mitte ainult meie poolt, vaid ka laiemalt üldsuselt," rääkis Michal.

Isamaa ja Keskerakond pole oma eelistust veel öelnud.

EKRE kandidaat on Mart Helme, kuid fraktsioon teda riigikogus üles seada ei saa, sest neil pole selleks vajalikku 21 allkirja.

Aktiivsed kodanikud on asunud esitama ka oma kandidaate.

Majandusanalüütik Raivo Vare, kes andis allkirja erusõjaväelase Riho Ühtegi toetuseks, ütles, et poliitikud oleksid pidanud uurima laiemalt, keda eelistatakse.

"Tegelikult on see poliitikute klassikaline tegemata jätmine," lausus Vare. "Ei oleks keeruline uurida natukene, mis meelsus on rahval ja kuidas tegelikult nähakse pilti. Aga üritatakse minna pigem mugavusteed ja väikese kokkuleppega teha."

"Silmnähtavalt kõiki asju kalkuleeritakse täna parteides pidades silmas kevadisi üldvalimisi. See segab seda selget pilku ja valikut," lisas Vare.

Riigikogu esimehe Lauri Hussari (E200) sõnul saavad kandidaadid olla vaid need, kellel on poliitikute toetus.

"Põhiseadus ütleb ju väga selgelt, et kandidaat on kandidaat siis, kui tal on 21 riigikogu liikme toetusallkirjad ja eks kandidaadid peavad siis ise sellega tegelema, et juhul kui neile need toetusallkirjad antakse, siis nad on kandidaadid ja juhul kui neile neid ei anta, siis nad ei ole kandidaadid," rääkis Hussar.

Nii Urmas Reinsalu Isamaast kui ka sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets on soovinud riigikogu vanematekogu kohest kokkukutsumist, et arutada presidendikandidaate.

Hussari sõnul koguneb vanematekogu kahe nädala jooksul.

"Ma tahaks loota, et arutelu kvaliteedi huvides kõik erakonnad, kes siis tulevad vanematekogu arutelule, omavad juba väga selget seisukohta, kes on nende võimalik kandidaat eelolevatel valimistel, selleks et see arutelu saaks olema sisukas ja ka tulemuslik," ütles Hussar.

Presidendikandidaatide esitamine algab 21. augustil ning valimiste esimene voor on 2. septembril.