Riigikogu vanematekogu koguneb 11. augustil presidendivalimisi arutama

Riigikogu esimees Lauri Hussar (E200) teatas, et kutsus 11. augustiks kokku riigikogu vanematekogu, et arutada eelseisvaid presidendivalimisi ning seda, kuidas valida järgmine Eesti Vabariigi president parlamendis.

Hussar märkis, et täna on kõige laiem toetus õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile.

"Ülle Madise on mulle öelnud, et kui peaks kujunema olukord, kus üle leeride piiride on võimalik valida Eesti Vabariigile president, siis peab ta vastutustundlikuks seda võimalust tõsiselt kaaluda," sõnas Hussar.

Riigikogu esimehe sõnul on vanematekogu teemaks lisaks tehnilistele aspektidele ka see, kuidas seada üles võimalikult laia toetusega kandidaat.

Koalitsioonierakonnad Reformierakond ja Eesti 200 soovivad presidendiks Madiset, kes pole oma otsust öelnud. Samuti toetab Madise võimalikku kandidatuuri opositsioonis olev Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Riigikogus opositsiooni kuuluvatel Isamaal ja Keskerakonnal puudub oma kandidaat, keda presidendivalimistel toetada. Mõlemad erakonnad ei välista võimalust toetada Ülle Madise kandidatuuri.

Oma valmisolekust presidendiks kandideerida on teatanud diplomaat Hannes Hanso, ettevõtja Indrek Laul, euroametnik Maive Rute ja erusõjaväelane Riho Ühtegi. Lisaks neile on meedias võimalike presidendikandidaatidena välja käidud ka välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi nimi.

Praegu on oma kindel kandidaat vaid EKRE-l ja selleks on Mart Helme, kuid presidendikandidaadi ülesseadmiseks riigikogus on vaja vähemalt 21 häält. EKRE-l neid nii palju pole.

Presidendikandidaatide esitamine algab 21. augustil ning valimiste esimene voor on 2. septembril.

Riigikogu vanematekogu koosneb riigikogu juhatuse liikmetest ja riigikogu fraktsioonide esimeestest.