Eesti ülikoolide rektorid pakuvad presidendikandidaadiks Tiit Landi

Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja teaduste akadeemia president Mart Saarma ütlesid riigikogule saadetud kirjas, et presidendiks sobiks päevapoliitikast kaugemale vaatav Tallinna tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Land on ka ise kandideerimisega nõus.

"Eesti seisab valikute ees, mille mõju ulatub palju kaugemale ühest valimistsüklist. Meie julgeolekukeskkond on muutunud," kirjutasid teadusjuhid kirjas riigikogu liikmetele.

"Eesti seisab valikute ees, mille mõju ulatub palju kaugemale ühest valimistsüklist. Meie julgeolekukeskkond on muutunud. Eesti rahvastik vananeb ja kahaneb. Konkurents talentide ja investeeringute pärast kasvab. Tehnoloogia ja tehisaru kujundavad ümber majandust, haridust ja ühiskonda. Samal ajal peame hoidma eesti keelt ja kultuuri, tugevdama oma kaitsevõimet ning säilitama ühiskonna usalduse demokraatliku Eesti riigi vastu," seisis pöördumises.

Teadusjuhtide hinnangul vajab Eesti sellisel ajal presidenti, kes ühendab teadmised, riigimehelikkuse ja tulevikuvaate ning suudab vaadata päevapoliitikast kaugemale.

"Presidenti, kes mõistab, et väikese riigi suurim jõud on tema inimesed. Presidenti, kes väärtustab teadmisi, haridust ja kultuuri ning mõistab nende tähendust Eesti iseseisvusele. Presidenti, kes on harjunud rahvusvahelise suhtlusega, kuid kelle jaoks Eesti huvid on alati esikohal. Presidenti, kes suudab rääkida ettevõtjate ja teadlaste, õpetajate ja noorte, kultuuriinimeste ja kaitseväelastega. Ning presidenti, kes oskab lisaks rääkimisele ka kuulata," lisasid kirja autorid.

"Meie hinnangul on Tiit Landil kõik vajalikud eeldused, et olla selline president. Tema suurimaks tugevuseks on tema pikk teadlase ja ülikoolijuhi kogemus. Ta on õppinud ja töötanud teadlasena nii Eestis kui ka välismaal, olnud Tallinna ülikooli rektor ning juhib praegu Tallinna tehnikaülikooli. Ta on aastaid seisnud kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni arendamise eest," olid kirja autorid seisukohal.

"Tiit Landi rahulik juhtimisstiil ja tulemuslikkus, pikaajaline rahvusvaheline kogemus ja laiapõhjaline ühiskondlik usaldus loovad eeldused olla kogu Eesti president. Ta ei esinda kitsaid huvirühmi ega päevapoliitilisi vastandusi, vaid väärtusi, millele meie riik toetub: haridus, teadmised, vastutus, vabadus ja koostöö," seisis pöördumises.

Landi soovitajad usuvad, et ta suudaks presidendina tugevdada usaldust ühiskonnas, toetada Eesti pikaajalist arengut ning olla väärikas riigipea ajal, mil vajame nii kindlustunnet kui ka tulevikku vaatavat mõtteviisi.

Kirjale kirjutasid alla Tartu ülikooli rektor Toomas Asser, Eesti kunstiakadeemia rektor Hilkka Hiiop, Eesti teatri- ja muusikaakadeemia rektor Ivari Ilja, maaülikooli rektor Ülle Jaakma, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep, Tallinna ülikooli rektor Priit Reiska, teaduste akadeemia president Mart Saarma ja Tallinna ülikooli endine rektor Tõnu Viik.

Land: oleksin neutraalne president

Land kirjutas sotsiaalmeedias, et talle on tehtud ettepanek kandideerida Eesti vabariigi presidendiks.

"Olen selle üle tõsiselt mõelnud ja valmis kandideerima, kui mind üles seatakse. Mind julgustab pikaajaline juhtimiskogemus ning tuntus haridus- ja teadusmaastikul. Olen õppinud ja töötanud välismaal, mulle ei ole võõras rahvusvaheline suhtlus," sõnas Land.

"Presidendiameti jaoks olen keemilist terminit kasutades neutraalne. Ma ei ole ühe erakonna kandidaat. Presidendi ülesanne eeldab piisavalt laia usaldust. Kui Riigikogu liikmed leiavad, et minu kogemus ja väärtused võiksid selles rollis Eestile kasulikud olla, siis olen valmis selle vastuse võtma," lisas praegune TTÜ rektor.