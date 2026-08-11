Kõlvart avaldas kiirelt toetust Landi kandideerimisele

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart leiab, et Tallinna tehnikaülikooli rektori Tiit Landi näol on tegemist tugeva presidendikandidaadiga ning tema nõusolek kandideerimiseks on Eestile kindlasti hea uudis.

"Tiit Landi näol on tegemist väga tugeva presidendikandidaadiga Tema tugevusteks on nii akadeemiline taust kui ka poliitiline neutraalsus. Nagu me kogesime Alar Karise puhul, on teaduslik või isegi teadlaslik lähenemine osutunud sisuliseks ja konstruktiivseks, et mõtestada maailmas toimuvat," leidis Keskerakonna esimees sotsiaalmeedias tehtud avalduses napp pool tund pärast Landi kinnitust, et ta on valmis kandideerima.

Kõlvarti sõnul on ühiskondlikes küsimustes Tiit Land väljendanud ideoloogiliste hoiakute asemel pigem praktilisi lahendusi.

"Ta kindlasti suudab ühendada ka väga erinevaid inimesi ja maailmavaateid, mis on järgmise presidendi puhul väga oluline. Tema kogemus Eestist väljaspool on andnud hea praktika rahvusvahelises suhtluses ja pikk staaž nii TLÜ kui TalTechi rektorina on märk heast juhivõimest. Usun, et TalTechi taust võimaldab tal olla muuhulgas eestvedajaks erinevatele innovatsiooni puudutavatele teemadele kiire tehnoloogilise arengu tingimustes."

Kõlvart avaldas ka lootust, et Landi osalemine presidendikandidaatide debatis muudaks kindlasti presidendivalimiste protsessi väärtuslikumaks ja väärikamaks.

Land ei ole siiski ametlikult presidendikandidaat, vaid presidendikandidaadi kandidaat. Riigikogus presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja 21 saadiku toetust. Ettepaneku Landile kandideerida presidendiks tegid Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja teaduste akadeemia president Mart Saarma.