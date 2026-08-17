Tiit Land: Madise kandideerimisotsus ei mõjuta mind

Madise kandideerimisotsus on positiivne ja ta on tugev konkurent, rääkis Tallinna tehnikaülikooli rektor Tiit Land õiguskantsler Ülle Madise kohta, kes teatas esmaspäeval oma otsusest kandideerida presidendiks.

Land kinnitas, et tema pürgimine presidendikandidaadiks läheb edasi ja ta ei lase end heidutada Madise otsusest kandideerida presidendiks.

"On väga positiivne, et Madise teatas avalikult oma otsusest kandideerida ja see ei mõjuta mind kuidagi," rääkis Land. Ta selgitas, et Madise kandideerimine avab lähinädalatel võimaluse aruteludeks.

"Loomulikult ma pean Madiset tugevaks konkurendiks," nentis Land. Ta lisas, et Madise on hea ja võimekas õiguskantsler ning meeldiv inimene.

Land on mõelnud ka sellele, mis teda Madisest eristab. "Ma olen tegelenud Eesti tulevikuga: hariduse, teaduse, tehnoloogia ja järgmise põlvkonnaga," ütles ta. Land lisas, et ta on juhtinud ka suuri organisatsioone ja toonud kokku erinevaid inimesi, mistõttu on tal rahvusvaheline kogemus. "See on meie erinevus ja ma usun, et need on minu tugevused," sõnas ta.

Esmaspäeval selgus, et Madise võttis end nõustama kommunikatsioonifirma. Land nentis, et tema selja taga praegu kindlat kommunikatsioonifirmat pole, kuid nõustajaid on palju. "Mul on minu head kolleegid ja rektorid," selgitas ta.

Landi sõnul on tal tuttavate seas kommunikatsioonispetsialiste, kelle poole plaanib nõu saamiseks pöörduda. Nimesid ta enne nende poole pöördumist avaldada ei soovinud.

Õiguskantsler Madise teatas esmaspäeva hommikul, et kandideerib Eesti presidendiks. Tema vastaskandidaadiks riigikogus võib saada rektor Land.

Madise ülesseadmisele presidendikandidaadiks andis eelmisel nädalal oma allkirja 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200-st ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält. Riigikogus presidendi valimiseks on vaja vähemalt 68 häält.