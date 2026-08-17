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Ülle Madise võttis end nõustama kommunikatsioonifirma

Eesti
Ülle Madise ja Põim Kama.
Ülle Madise ja Põim Kama. Autor/allikas: Priit Mürk (ERR) ja erakogu
Eesti

Esmaspäeval suure tõenäosusega ametlikult enda kandideerimisest presidendivalimistel teatav õiguskantsler Ülle Madise võttis end nõustama konsultatsioonifirma Tuum Consulting.

"Ülle helistas mulle reedel ja palus abi ning mõistagi olin ma nõus. Tema jaoks on kõige olulisemad väärtused ausus ja läbipaistvus ja need on ka meile väga olulised," sõnas Tuum Consultingu asutaja ja kommunikatsiooniekspert Põim Kama ERR-ile.

Kama sõnul informeeris ta ka erakondi ja poliitikuid, et osaleb Madise kohtumistel nendega. Milline on nõustamise tasu, seda Kama ei osanud öelda, sest tema sõnul ei ole nad selles veel kokku leppinud.

Madise kohtub esmaspäeval Keskerakonna, Isamaa, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, nn aknaaluste ja eraldi ka Mart Võrklaevaga. Samuti annab ta esmaspäeval kell 16.45 pressikonverentsi, kus ta ajakirjanikele saadetud kutse põhjal räägib, "miks ta soovib kandideerida presidendiks ning avab lähemalt oma vaateid presidendi rollile". Pressikonverentsi saab vaadata otsepildis ka ERR-i portaalist.

Teisipäeval kohtub Madise veel Reformierakonna ja kolmapäeval Eesti 200-ga, kes mõlemad on lubanud teda presidendivalimistel toetada.

Ülle Madise ülesseadmisele presidendikandidaadiks andis eelmisel nädalal oma allkirja 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200-st ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält. Riigikogus presidendi valimiseks on vaja vähemalt 68 häält.

Madise vastaskandidaadiks riigikogus võib saada Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land.

Toimetaja: Urmet Kook

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