Torontos tähistatakse kultuurifestivaliga eesti kogukonna maja KESKUS valmimist

Toronto eestlaste kogukond tähistab neil päevil uue kultuurikeskuse sündi. Toronto südalinnas toimub mitmepäevane kultuurifestival, mille algne mõte oli tähistada KESKUSE avamist. Aastaid kestnud kogukonnamaja ehitus on aga graafikust maas, mistõttu tähistatakse sel korral hoopis ehituse lõpusirget.

Toronto kesklinna kerkiv KESKUS pidi augustis uksed avama, kuid ehitus käib endiselt. Algselt loodeti maja valmis saada juba 2022. aastal.

Projektijuhi Ellen Valteri sõnul on ehitust venitanud mitu asjaolu: pandeemia, hüppeliselt kasvanud ehitushinnad, tarneraskused ja tehnilised probleemid.

"Tegelikult oli plaan avada 2022. aastal, nii et graafik on nihkunud. Me pidime olema tõepoolest valmis taasiseseisvumise päevaks. Me tõesti pingutame praegu, et ehitehitustööd lõpule viia, et me saaksime jõulupidusid ja vana aastat - uut aastat vastu võtta värskelt avatud keskuses," rääkis Valter.

56 miljonit Kanada dollarit ehk umbes 35 miljonit eurot maksma läinud KESKUS on üks Toronto eestlaste suurimaid ettevõtmisi. Raha on tulnud kuus aastat tagasi müüdud vana Eesti Maja hoone müügist, eraannetustest ning Eesti ja Kanada riigilt.

Vana Eesti Majaga hüvasti jätmine tekitas kogukonnas vastakaid tundeid. Maja oli küll kesklinnast kaugel ja ajale jalgu jäänud, kuid selle seinte vahele jäi aastakümnete pikkune eesti kogukonna ajalugu.

Toronto Eesti Maja esimees Veiko Parming ütleb, et vana maja müümine oli emotsionaalselt raske, kuid muutus oli vajalik.

"Vana Eesti Maja oli meile koduks väga pikka aega ja kogu selle aja , kus Eesti ei olnud vaba. See oli kõikide kooskäimise koht, kes siin elasid. Nii et väga raske oli lahkuda vanast Eesti Majast. Aga eks see maja ei olnud väga heas seisus enam ja pidi edasi liikuma. Ja nüüd me oleme saanud endale uue Eesti Maja," rääkis Parming.

Nüüd loodetakse, et uues keskuses saab Eesti kogukond taas ühe katuse alla: seekord juba Toronto südalinnas, kultuurielu keskmes. KESKUSESSE tulevad kontserdisaal, raamatukogu, klassiruumid, kontorid ja restoran. Samuti loodetakse, et uus ja paremini ligipääsetav asukoht toob Eesti tegevustesse rohkem nooremat põlvkonda.

Pärast aastaid kestnud ootamist loodetakse KESKUSE uksed avada aasta lõpuks.