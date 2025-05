Torontosse kerkiv Eesti keskus loodab uksed avada 2026. aasta jaanipäeval

Eesti keskuse valmimine Toronto südames on tegijate sõnul jõudmas lõppjärku ning keerulisemad tööd on seljataga.

"Ma loen nagu langetatud puu rõngaid. Tähendab, mul on nii palju sõrmuseid laulatussõrmel, kui aastaid, millega ma olen projektiga tegelenud. Niiet siin on 11 sõrmust," sõnas projekti üldjuht Ellen Valter.

Hoone projekteeris Eesti juurtega arhitekt Alar Kongats.

Kui tulla Google mapsiga Toronto südalinna, siis avaneb seal keskel Eesti kaart, kuna keskuse hoovi looklevad nurgad visualiseerivad Eesti kaardi kuju.

Keskuse juurde on plaanitud ka kontserdisaal, raamatukogu, klassiruumid, kontoripinnad ja restoran.

"On silmaga näha iga päev edu, kuidas keskus tõuseb. Sügiseks peaks olema hiigel klaas ka paigaldatud. Sellest võiksin ma kolm nädalat järjest rääkida, kui tore see on. See sai Hispaanias tehtud ja on nüüd Toronto äärelinnas, ootab paigaldamist. Ehk siis hilissügiseks oleme veekindlad ja algavad siseviimistluste tööd," ütles Valter.

Ligi 50 miljonit Kanada dollarit ehk enam kui 30 miljonit eurot maksev ehitis on plaanis avada uuel aastal.

"Võin päris kindlasti öelda, et jaanipäeva paiku, aga kuna see projekt on olnud täis ootamatuid üllatusi - pandeemiast hinnatõusudeni välja - ei anna päris kindlalt veel pead, et millal see avamine toimub, aga mõtleme selles suunas," rääkis projekti üldjuht.

Keskuse valmimise tähtaeg on erinevatel põhjustel korduvalt edasi lükkunud, ka praegu on eelarvest paar miljonit eurot puudu.

"See on veel üks asi, mis on ettearvamatu. Tavaliselt paned kõik tarned, paketid, saad oma eelarve ja hakkad ehitama. Praegu ei ole see turg üldse sarnane. Tegelikult ootad viimase minutini, et kas hinnad tulevad alla ja see tarne hakkab jälle otsast pihta," sõnas Valter.

Naine on aga veendunud, et kui keskus lõpuks uksed avab, saab sellest väliseestluse peakorter.

"Siia ei ole mitte ainult kaerajaan, koorimuusika ja pärimuskultuur, vaid ka ärisuund. Loodan, et siia saaks valitsuse esinduse tekitada ka, sest tegelikult on see Põhja-Ameerika neljanda kõige suurema linna kultuurikilomeetril, südalinnas. Päris kompvek koht, kus tutvustada Eestit maailmale," ütles Valter.