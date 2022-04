Rahvusvahelise Eesti keskuse uus hoone valmib Torontos 2023. aastal

Uude majja, mis kerkib Toronto kesklinna Kanada eesti kogukonna toel, kolivad mitmed eestlasi ühendavad klubid, Eesti kool ja lasteaed. Keskusesse tuleb ka kontserdisaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühtlasi hakkab keskus kogu Põhja-Ameerikas tutvustama Eesti kultuuri ja pärandit ning Eesti edulugusid mitmetest valdkondadest.

41 miljonit dollarit maksva hoone, mille keskel on Eesti kaardikujuline hoov, disainis Eesti-Kanada päritolu arhitekt Alar Kongats, kelle nägemuses on valmiv hoone põhjamaisest Eestist. Keskus peaks valmima järgmise aasta sügisel.

"Keskuses saab toimuma eestlaste omategevus. Koorid, eesti koolid, gaidid, skaudid, loengud. Filme näitame, teatrit. See on avatud tervele Torontole ja Põhja-Ameerikale, et ka nemad tutvuksid sellega, mis asi on Eesti," lausus rahvusvahelise Eestis keskuse juhtkomitee esimees Ellen Valter.

"Ma usun, et selle maja valmides tekivad Eestil täiesti uued võimalused, mitte ainult kogukonnal, vaid ka kodu-Eestil kultuuri- ja ettevõtjatel suhelda Kanadaga," ütles Eesti suursaadik Kanadas Toomas Lukk.