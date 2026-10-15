Eesti saab Euroopa Liidult ligi 32 miljonit eurot idapiiri drooniseire tugevdamiseks.

Euroopa Komisjon tegi eelotsuse toetada Eestit ligi 32 miljoni euroga, millega politsei- ja piirivalveamet jätkab idapiirile ehk Euroopa Liidu välispiirile mitmekihilise integreeritud droonituvastuse ja õhuseire süsteemi rajamist koostöös kaitseväega.

Rajatav droonituvastuse ja õhuseire süsteem annab Eestile "silmad", et jälgida ja kaitsta paremini oma maismaa- ja jõepiiri, sealhulgas piiripunkte, ennetada ebaseaduslikku piiriületust, salakaubavedu, mehitamata õhusõidukite kuritarvitamist ning ebaseaduslikku rännet.

"Koostöös kaitseväega saame ühise olukorrapildi tarbeks osta ja paigaldada radareid ja kaameraid, droonituvastuseks vajalikke seadmeid ning neid toetava IT-süsteemi. Nii paraneb meie võime avastada ja hinnata võimalikke ohte, et neile kiiresti reageerida. Meie eesmärk on ennetada ohte enne, kui need jõuavad mõjutada Eesti inimeste turvalisust," ütles siseminister Igor Taro.

"Selle toetuse abil saame järgmise kolme aasta jooksul koos kaitseväega viia idapiiri õhu- ja maismaaseire järgmisele tasemele, luua senisest terviklikuma olukorrapildi ning parandada võimekust avastada ja hinnata võimalikke ohte nii maismaal, Narva jõel kui ka õhuruumis," ütles politsei- ja piirivalveamet peadirektori asetäitja piirihalduse alal Veiko Kommusaar.

Ta lisas, et investeeringu suurim väärtus ei ole üksikud radarid või droonid, vaid võime näha idapiiril toimuvat tervikpildina ning reageerida võimalikele ohtudele kiiremini ja täpsemalt kui kunagi varem.

Droonituvastuse ja õhuseire süsteem peab valmima 2029. aasta lõpuks. Raha eraldatakse Euroopa Liidu piirihalduse ja viisapoliitika rahastu kaudu. Toetusele lisandub 10 protsenti Eesti riigi kaasfinantseeringut.