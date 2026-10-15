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Uue telemaja valmimisel kaotab praegune kompleks oma funktsiooni

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Foto: Siim Lõvi / ERR
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ERR-i uus telemaja valmib plaani järgi tuleva aasta lõpuks. Seejärel kaotab praegune telemaja kompleks oma senise funktsiooni ning algab sealt väljakolimine.

Aasta pärast saab läbi üks ajastu Eesti meedia loos, mil praeguse telemaja kompleksi asemele Faehlmanni ja Gonsiori tänava vahel tulevad elumajad, äripinnad ja võib-olla ka raamatukogu.

Vanad telemajad varjavad aga mõndagi huvitavat, millel tänapäeva televisioonis enam kohta pole.

ETV töökoja endine juhataja Jako Abe ütles, et sügaval vene ajal sai telemajale eraldatud üks treipink Pihkvast.

"Selleks, et see kätte saada, tuli sõita sinna, Vana Tallinn taskus," kirjeldas ta, lisades, et pingi kättesaamiseks piisas allkirja andmisest.

Abe ütles, et suurt metallitöökoda oli telemajale vaja, kuna kõik stuudiosolev tehnika on kohapeal valmistatud.

ETV metallitsehhis töötab siiani üks mees. Pingid on töökorras, kuid tõenäoliselt nad tänapäeva tehnoloogiale enam vastu ei saa.

ERR jääb ala kasutama 2028. aasta lõpuni.

Toimetaja: Merilin Leetna

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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