Galerii: Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa kohtus Tallinnas Michaliga

Täpsemaid arve Costa ei esitanud, kuid rõhutas, et erinevalt varasemast hõlmab eelarve kaitseosa ka kaitsealase teadustöö, innovatsiooni ja kaitsetööstuse võimekuse arendamise. Neis valdkondades suudab Euroopa Liit Costa sõnul anda lisaväärtust liikmesriikide enda ja NATO panusele. Costa on kindel, et kõik Euroopa Liidu 27 liikmesriiki saavad suurepäraselt aru vajadusest kaitse-eelarvet suurendada.

"Ei ole riiki Euroopa põhjaosast Lõuna-Euroopani, kes sellest aru ei saaks. Kõik on nõus, et NATO raames tuleb oma riigi kaitse-eelarvet suurendada ja kõik 23 riiki EL-i 27 liikmesriigist, kes on ka NATO liitlased, nõustuvad sellega ja kõik nad pingutavad väga, et oma kaitsevõimet parandada," sõnas Costa.

21.-25. augustil külastas Tallinna Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa, kes kohtus Stenbocki majas peaminister Kristen Michaliga. Kohtumisel keskenduti eelkõige Euroopa Liidu järgmisele pikaajalisele eelarvele aastateks 2028–2034. Samuti arutasid Michal ja Costa Ukraina jätkuvat toetamist, Euroopa Liidu laienemise tuleviku teemadel ning Euroopa konkurentsivõime tugevdamist.