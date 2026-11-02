X!

Eelarvekriis raputab Belgia valitsust

Välismaa
Ajakirjanikud ootavad Belgia peaministrit kuningalossi ees
Ajakirjanikud ootavad Belgia peaministrit kuningalossi ees Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Nicolas Maeterlinck
Välismaa

Belgia peaminister Bart De Wever pakkus kuningale oma tagasiastumist, kuna tema juhitud võimuliit ei suutnud jõuda kokkuleppele 10 miljardi euro suuruse eelarvepuudujäägi katmises. Kuningas ei ole veel peaministri tagasiastumist vastu võtnud ning alustab konsultatsioone koalitsioonierakondade juhtidega.

Nädalavahetusel kogunesid De Weveri viiest erakonnast koosneva valitsuse poliitikud, et jõuda viimasel hetkel kokkuleppele järgmise aasta eelarve osas. Kokkuleppele aga ei jõutud, samas tuleb eelarve veel enne aasta lõppu parlamendis heaks kiita. 

Belgia eelarvedefitsiit oli 2025. aastal 5,2 protsenti SKP-st ning prognooside järgi suureneb see veelgi. 

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et eelarvekõnelused on kestnud juba nädalaid ning peamised pinged on tekkinud flaami sotsialistide ja prantsuskeelse paremtsentristliku Reformierakonna vahel. Sotsialistid soovivad rikaste inimeste suuremat maksustamist, samas kui Reformierakond on sellele vastu ega toeta ka laiemat käibemaksureformi.

Kuningas esialgu De Weveri tagasiastumist ei rahuldanud ning alustab arutelusid valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade juhtidega. De Weveriga peaks kuningas taas kohtuma reedel. 

Politico toob veel välja, et Belgias on ka varem eelarvekõnelused kavandatust pikemaks veninud. Mullu novembris ei astunud De Wever tagasi, vaid palus kuningalt luba läbirääkimiste pikendamiseks. Kuningas andis talle kokkuleppele jõudmiseks 50 päeva lisaaega.

Kui riigis peaksid aga toimuma erakorralised valimised, viitavad viimased küsitlused, et nii parem- kui ka vasakpopulistid suudaksid oma esindatust parlamendis suurendada. Küsitlused näitavad, et nii parempopulistlik Vlaams Belang kui ka vasakpopulistlik Töölispartei on viimasel ajal oma toetust kasvatanud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:38

Sisepingetes EKKM muudab juhtimist ja koondab kolm töötajat

15:29

Rein Taaramäe ei jätka Jaapani profitiimis

15:29

Ajutervise treener: meie mõtted on universumi plastiliin

15:25

Raadiouudised (02.11.2026 15:00:00)

15:25

Vahevalimiste eel lõid demokraatide tuha all hõõgunud pinged taas lõkkele

15:06

Reformierakonna uus aseesimees on Signe Riisalo

14:59

Pertens vedas Puijo Soomes võiduni, Cicettilt Ungaris särav esitus

14:41

Eesti kümnevõistlejate kange konkurent keskendub OM-il kaugushüppele

14:25

Ringkonnakohus jättis jõusse prokurörile määratud tingimisi vangistuse

14:03

Politsei saatis riigist välja eriteenistustega kontaktis olnud Vene kodaniku Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13:25

Küberründaja tõstis Selveri külmleti temperatuuri 50 soojakraadini Uuendatud

06:31

Meedia: Trump valmistub demokraatide võidu korral valitsema ilma Kongressita

01.11

Kergejõustiku Euroopa meister suri vaid 34-aastaselt

01.11

Sõja 1712. päev: Venemaa suurimaid naftatehaseid Nižni Novgorodis süttis droonirünnakus Uuendatud

01.11

Läti Valka omavalitsus on maksejõuetu ja koostöö Valgaga lõppes

09:27

ISW: Vene väed kaotasid territooriumi teist kuud järjest Uuendatud

01.11

Aina rohkem inimesi käib oma pesu pesemas selvepesumajades

01.11

Taas rekordi püstitanud Petrõkina tegi treenerile ilusa sünnipäevakingi

14:03

Politsei saatis riigist välja eriteenistustega kontaktis olnud Vene kodaniku Uuendatud

07:38

Põltsamaa põhikool värbas huligaanide tõttu turvamehed, personal saab häirenupud

ilmateade

SPORT

15:29

Rein Taaramäe ei jätka Jaapani profitiimis

14:59

Pertens vedas Puijo Soomes võiduni, Cicettilt Ungaris särav esitus

14:41

Eesti kümnevõistlejate kange konkurent keskendub OM-il kaugushüppele

13:59

Selgusid korvpallikoondise kandidaadid mängudeks Prantsusmaa ja Soomega

loe: kultuur

13:24

Keeleminutid. Tehisaru või sõnastikud – kumma seletusi eelistavad kasutajad?

12:11

Erkki-Sven Tüür: loomingulise vabaduse eelduseks on mõttekaaslaste leidmine

10:19

Eesti keeles ilmus Lucy Worsley raamat "Kuningannad ja kuningad"

10:15

Theatrumis jõuab lavale Pessoa loomingul põhinev "Elada on olla teine"

loe: eeter

15:29

Ajutervise treener: meie mõtted on universumi plastiliin

13:52

Virkus: toiduainete kasulikke omadusi tasub köögis teadlikult ära kasutada

12:55

Sofia-Liis Liiv: mul polnudki muud võimalust, kui hakata muusikuks

12:11

Erkki-Sven Tüür: loomingulise vabaduse eelduseks on mõttekaaslaste leidmine

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (02.11.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (02.11.2026 09:00:00)

01.11

Päevakaja (01.11.2026 18:00:00)

01.11

Teadlased kasvatasid robotile meeleelundi

01.11

ERR Ohios: inimestele valmistab muret töökohtade kadumine

01.11

Pooled hundikahjujuhtumid on murtud lambad ja veised Soomaal

31.10

Johann Köleri 200. sünniaastapäeva näitusi saatis erakordne publikumenu.

31.10

Päevakaja (31.10.2026 18:00:00)

31.10

Piiriäärne Valka omavalitsus on maksejõuetu

30.10

Päevakaja (30.10.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo