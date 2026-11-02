Eelarvekriis raputab Belgia valitsust

Belgia peaminister Bart De Wever pakkus kuningale oma tagasiastumist, kuna tema juhitud võimuliit ei suutnud jõuda kokkuleppele 10 miljardi euro suuruse eelarvepuudujäägi katmises. Kuningas ei ole veel peaministri tagasiastumist vastu võtnud ning alustab konsultatsioone koalitsioonierakondade juhtidega.

Nädalavahetusel kogunesid De Weveri viiest erakonnast koosneva valitsuse poliitikud, et jõuda viimasel hetkel kokkuleppele järgmise aasta eelarve osas. Kokkuleppele aga ei jõutud, samas tuleb eelarve veel enne aasta lõppu parlamendis heaks kiita.

Belgia eelarvedefitsiit oli 2025. aastal 5,2 protsenti SKP-st ning prognooside järgi suureneb see veelgi.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et eelarvekõnelused on kestnud juba nädalaid ning peamised pinged on tekkinud flaami sotsialistide ja prantsuskeelse paremtsentristliku Reformierakonna vahel. Sotsialistid soovivad rikaste inimeste suuremat maksustamist, samas kui Reformierakond on sellele vastu ega toeta ka laiemat käibemaksureformi.

Kuningas esialgu De Weveri tagasiastumist ei rahuldanud ning alustab arutelusid valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade juhtidega. De Weveriga peaks kuningas taas kohtuma reedel.

Politico toob veel välja, et Belgias on ka varem eelarvekõnelused kavandatust pikemaks veninud. Mullu novembris ei astunud De Wever tagasi, vaid palus kuningalt luba läbirääkimiste pikendamiseks. Kuningas andis talle kokkuleppele jõudmiseks 50 päeva lisaaega.

Kui riigis peaksid aga toimuma erakorralised valimised, viitavad viimased küsitlused, et nii parem- kui ka vasakpopulistid suudaksid oma esindatust parlamendis suurendada. Küsitlused näitavad, et nii parempopulistlik Vlaams Belang kui ka vasakpopulistlik Töölispartei on viimasel ajal oma toetust kasvatanud.