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Politico: EL on loobumas plaanist jõuda eelarves aastavahetuseks kokkuleppele

Eesti
Euroopa Liidu nõukogude ja ülemkogu pidamise saal Brüsselis
Euroopa Liidu nõukogude ja ülemkogu pidamise saal Brüsselis Autor/allikas: Mait Ots / ERR
Eesti

Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused on loobumas plaanist jõuda liidu järgmise seitsmeaastase eelarve osas kokkuleppele aasta lõpuks, selgub väljaande Politico nähtud tippkohtumise lõppdokumendi eelnõust. Kahepäevane Euroopa Ülemkogu algab neljapäeval.

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja António Costa on soovinud, et valitsusjuhid saavutaksid kokkuleppe mitmeaastases finantsraamistikus (MFF) hiljemalt detsembris toimuval tippkohtumisel. See peaks tagama, et aastate 2028-2034 eelarves on jõutud üksmeelele enne seda, kui 2027. aastal toimuvad valimised Prantsusmaal, Itaalias ja Poolas, mis võivad läbirääkimised ummikusse viia.

Mõned valitsused ei soovi aga võtta kohustust pidada kinni aasta lõpu tähtajast, kartes, et ajaline surve nõrgestab nende positsiooni läbirääkimistel, märkis Politico ning viitas Prantsusmaale ja Itaaliale.

Euroopa Liidu valitsusjuhid kogunevad Brüsselisse Ülemkogule , et arutada esimest korda Iirimaa eelarveettepanekut, mis näeb ette 159 miljardi euro suuruse kärpe Euroopa Komisjoni esitatud ligi kahe triljoni euro suuruses esialgses eelarvekavas. Samuti käsitletakse energiahindu, laienemist, Ukrainat ja rännet.

Kaks aruteludega kursis olevat EL-i diplomaati ütlesid Politicole anonüümsust paludes, et mitu riiki, sealhulgas Itaalia ja Prantsusmaa, kutsusid Costa meeskonda üles eemaldama Ülemkogu järeldustest viide lõpliku kokkuleppe saavutamisele aasta lõpuks.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles kolmapäeval parlamendis peetud kõnes: "Me ei kirjuta alla kokkuleppele, mis ei ole meile kasulik, üksnes selleks, et tähtajast kinni pidada". Ta lisas: "Me kirjutame kokkuleppele alla alles siis, kui see on Itaaliale õige."

Muret tekitab ka võimalus, et Hispaania ennetähtaegsed valimised 29. novembril võivad töötada aasta lõpu tähtaja vastu.

Teisipäeva õhtul valminud järelduste uues eelnõus kutsutakse üles saavutama kokkulepe õigeaegselt. Samuti märgitakse, et aasta lõpuks kokkuleppele jõudmine võimaldaks EL-i rahastusel hakata voolama kohe, kui 2028. aastal jõustub järgmine eelarve. Sama sõnastust kasutati Euroopa Ülemkogu eelmises, tänavu juunis vastu võetud järeldustes.

Teise olulise täiendusena mõistavad EL-i juhid Ülemkogu järeldustes hukka USA presidendi Donald Trumpi otsuse tühistada Venemaa diislikütuse suhtes kehtestatud sanktsioonid.

Samuti väljendavad nad kahetsust USA sanktsioonide pärast, mis on kehtestatud Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule, ning lubasid teha Washingtoniga koostööd, et need meetmed tühistataks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

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