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Iisraeli asunikud süütasid Läänekaldal oliivipuid ja vigastasid ajakirjanikku

Välismaa
Iisraeli asunike rünnak Jordani Läänekaldal
Iisraeli asunike rünnak Jordani Läänekaldal Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ammar Awad
Välismaa

Iisraeli asunikud ründasid Jordani Läänekaldal oliive korjanud palestiinlasi ja vigastasid ajakirjanikku, vahendas Reuters.

Kümned musta riietatud ja maskeeritud Iisraeli asunikud süütasid koordineeritud rünnakus Abu Falah' külas oliivipuid ja loopisid palestiinlasi kividega.

Rünnakus sai vigastada vähemalt kaks inimest, sealhulgas ajakirjanik.

Pealtnägijate sõnul laskus umbes 80 asunikku, kellest mitmel olid kaasas gaasiballoonid, alla künkalt oliivisalu poole, kuhu olid kogunenud Abu Falah' küla elanikud, et korjata küpseid vilju.

Asunikud asusid oliivisalu ette positsioonidele. Mõned neist lennutasid ragulkadega kive palestiinlaste suunas, kes taganesid künka jalamile ning hakkasid enesekaitseks samuti kive viskama.

"Asunikud tahavad meid rünnata ja kodudest välja ajada," ütles Abu Falah's rünnakut pealt näinud 42-aastane põllumees Moutaz Abdelhadi.

Rünnaku ajal saabus piirkonda vähemalt kaks Iisraeli sõjaväedžiipi.

Rünnak jätkus ka pärast sõjaväe saabumist.

Iisraeli sõdurid tulistasid pisargaasi palestiinlaste suunas, kes olid kihutavate džiipide eest kõrvale põiganud.

Piirkonnas oli kuulda laske ja Reutersi fotograaf nägi vähemalt üht relvastatud asunikku tulistamas.

Iisraeli sõjavägi teatas avalduses, et sõdurid ja piiripolitsei tulistasid hoiatuslaske ning ühel hetkel avati tuli ka inimese suunas, keda väed pidasid ohuks.

"Katsed õhutada elanikkonna vahel pingeid õõnestavad piirkonna julgeolekut," teatas sõjavägi. "Rünnakud ja vägivald süütute tsiviilisikute vastu on rasked kuriteod ja vastuvõetamatud."

Washington Posti ajakirjanik sai vigastada

Palestiina meedikute sõnul sai kaks inimest vigastada ja nad viidi Ramallah' piirkonna haiglatesse. 

Üks kannatanutest oli väljaande Washington Post fotograaf Heidi Levine.

Videost on näha, kuidas Levine lebab rünnaku ajal mullasel teel külili, käed näo ees, samal ajal kui vähemalt kolm asunikku on ta ümber piiranud.

 "Mind rünnati ja tõugati pikali. Õnneks kandsin killuvesti ja kiivrit, muidu poleks mind ilmselt enam siin, sest nad muudkui peksid mind jalgadega," rääkis hiljem haiglavoodist stabiilses seisundis Levine.

Levine'i sõnul lõppes rünnak Palestiina kolleegide sekkumisel. Meedikud viisid ta kiirabiga Abu Falah' kliinikusse ja sealt edasi Ramallah' haiglasse.

Intervjuu ajal Levine'i hääl värises ning tema vasak käsi oli sidemes.

Washington Posti peatoimetaja Matt Murray nõudis avalduses intsidendi uurimist.

"Täna hommikul ründasid Iisraeli asunikud Jordani Läänekaldal reportaaži teinud Washington Posti fotograafi Heidi Levine'i," ütles Murray.

"Tal olid seljas selged eraldusmärgid, mis tuvastasid ta ajakirjanikuna. Kuigi tunneme kergendust, et Heidi on saanud arstiabi ja on väljaspool ohtu, oleme nördinud selle põhjendamatu rünnaku pärast oma tööd tegeva ajakirjaniku vastu ning nõuame ametivõimudelt põhjalikku uurimist ja järeltegevusi," lisas Murray.

Asunike vägivald Läänekaldal on kasvanud

Iisraeli asunike vägivald palestiinlaste vastu okupeeritud Läänekaldal on kasvanud. Alates 27. septembrist, umbes iga-aastase oliivikandeaja algusest, on toimunud vähemalt 170 rünnakut, teatas Iisraeli asunduste tegevust jälgiv rühmitus Yesh Din.

Asunikele on andnud julgust peaminister Benjamin Netanyahu valitsus, mis on soodustanud asunduste ja väiksemate eelpostide kiiret laienemist kogu Läänekaldal.

Netanyahu on küll vägivalda kritiseerinud, kuid pole astunud selgeid samme vägivallajuhtumite ohjeldamiseks Juhtumid on pälvinud rahvusvahelise hukkamõistu ja kaasa toonud sanktsiooniplaanid Iisraeli pikaajalistelt liitlastelt, sealhulgas Suurbritannialt.

Läänekaldal elab umbes 500 000 asunikku ja vähemalt kolm miljonit palestiinlast. 

ÜRO asutuste ja enamiku riikide hinnangul on asundused rahvusvahelise õiguse ja sõjaliste okupatsioonide reeglite kohaselt ebaseaduslikud. Iisrael lükkab selle tagasi, pidades territooriumi pigem vaidlusaluseks kui okupeerituks.

Abu Falah' rünnakule eelnes reede hommikul sarnane vahejuhtum Turmus Ayya küla piirkonnas, kus asunikud süütasid pärast oliive korjanud põllumeeste ründamist kolm autot. 

Turmus Ayyas toimunud rünnakut pealt näinud Salah Abu Niswa sõnul hiilisid asunikud ligi nagu vargad, püüdsid kinni üksiku inimese ja hakkasid teda peksma.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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