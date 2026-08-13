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Iisrael taasavas okupeeritud Läänekaldal ajaloolise Ganimi asunduse

Välismaa
Ganimi asunduse avamine
Ganimi asunduse avamine Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Ilia YEFIMOVICH
Välismaa

Iisrael taasavas neljapäeval ametlikult Jordani jõe Läänekaldal asuva Ganimi asunduse, rohkem kui 20 aastat pärast selle evakueerimist. Asundusse kolisid tagasi esimesed pered.

Taasavamine toimus 21 aastat pärast lahkumist ning ligi kolm aastat pärast seda, kui valitsus tühistas osaliselt 2005. aasta seaduse, mille alusel Ganim ja veel kolm Läänekalda põhjaosa asundust likvideeriti.

Ganim on üks neljast Iisraeli asundusest okupeeritud Läänekaldal, mille Iisrael evakueeris endise peaministri Ariel Sharoni 2005. aasta lahkumisplaani raames. Osaliselt oli see samm tingitud asunduste isoleeritud asukohast territooriumi põhjaosas paljude Palestiina linnade ja külade keskel.

Ganimis on paigaldatud juba paarkümmend moodulmaja, samal ajal kui teerullid ja muu ehitustehnika rajasid neljapäeval mäenõlvale uut pinda tulevaste majade jaoks.

"21 aastat pärast Guš Katifist ja Põhja-Samaariast väljatõstmise kohutavat pattu peseme viimaks maha Põhja-Samaariast väljatõstmise häbi," ütles Iisraeli paremäärmuslasest rahandusminister Bezalel Smotrich, kasutades Läänekalda põhjaosa piibellikku nime.

"Täna hommikul suundusime taas Ganimi asundusse, mis on üks neljast toona evakueeritud kogukonnast," lausus Smotrich ning tänas "algatusrühma liikmeid, kes asuvad Põhja-Samaariat uuesti asustama."

Tseremoonial osales sadakond inimest, teiste hulgas kaitseminister Israel Katz ja Samaaria regionaalnõukogu esimees Yossi Dagan.

"See siin on Iisraeli maa. Jääme siia igaveseks," lausus kopteriga kohale lennanud Katz.

"Evakueerimiste ajastu on läbi – nüüdsest me ainult ehitame," lisas Dagan.

Piirkonnas elavad palestiinlased väljendasid uudisteagentuurile AFP muret, et Ganimi taastamine muudab nende elu raskemaks ja võib pikemas plaanis viia isegi nende endi kodudest sunnitud lahkumiseni.

Peaminister Benjamin Netanyahu valitsuse all on ebaseaduslike asunduste ehitamine ja laiendamine hüppeliselt kasvanud, sealhulgas on ametlikult taastatud kolm neljast evakueeritud kogukonnast – Ganim, Sa-Nur ja Homesh.

Iisrael on Läänekallast okupeerinud alates 1967. aastast. Territooriumil elab enam kui 500 000 iisraellast asundustes, mis on rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikud. Territooriumil elab umbes kolm miljonit palestiinlast.

Iisraeli asunike vägivald palestiinlaste vastu on dramaatiliselt kasvanud alates 2023. aasta 7. oktoobrist, mil Hamas korraldas Iisraelile Gaza sektorist rünnaku.  Terrorirünnakus hukkus umbes 1200 inimest ning Gaza sektorisse viidi pantvangidena üle 250 inimest. 

Iisraeli vastulöögis Gazale hukkus kohalike võimude andmetel üle 70 000 inimese.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AFP – Baltic News Service, The Times of Israel

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