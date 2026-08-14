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Reuters: USA survestab Netanyahut hukka mõistma palestiinlaste majade piiramist

Välismaa
Asunikud ja Iisraeli sõdurid ümberpiiratud majade ees
Asunikud ja Iisraeli sõdurid ümberpiiratud majade ees Autor/allikas: SCANPIX/AFPJaafar ASHTIYEH
Välismaa

USA ja Iisraeli ametnike teatel soovivad Ühendriigid, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu mõistaks avalikult hukka palestiinlaste majade piiramise juudiasunike poolt, vahendas Reuters.

Asunikud on okupeeritud Jordani jõe Läänekaldal asuvas Qusra külas maju juba peaaegu nädala piiranud.

USA on piiramist avalikult kritiseerinud. 

Ameerika Ühendriikide suursaadik Iisraelis Mike Huckabee, kes on Läänekalda juudiasunduste häälekas toetaja, mõistis neljapäeval hukka palestiinlaste maju piiravad asunikud, nimetades neid "Iisraeli terroristideks".

Üks USA ja üks Iisraeli ametnik ütlesid reedel, et Valge Maja esindajad survestavad Netanyahut piiramist avalikult hukka mõistma.

Washington asus protestima pärast seda, kui selgus, et ümber piiratud hoonete seas on ka ühe USA-päritolu palestiinlase kodu, märkisid ametnikud.

Netanyahu ei ole Qusra sündmusi seni kommenteerinud. 

Asunike vägivald Jordani jõe Läänekaldal on kasvanud alates Hamasi juhitud 7. oktoobri rünnakutest Iisraeli vastu.

Asunike hukka mõistmine võib olla Netanyahule kaks kuud enne valimisi poliitiliselt riskantne, kuna see võib vihastada tema valijaskonda, märkis Reuters.

Arvamusküsitlustest selgub, et Netanyahu võib võimust ilma jääda, sest tema kuvand turvalisuse tagajana on 2023. aasta Hamasi rünnakute tõttu kõikuma löödud.

Juudiasunikud ümberpiiratud maja ees Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

ÜRO teatel jäi piiramise tõttu umbes 15 palestiinlast, sealhulgas kaks last, oma kodudesse ilma vee ja elektrita lõksu.

Reutersi hangitud videost, mille filmis ühes piiratud majas lõksus olnud palestiinlane, on näha seitset asunikku sinise telgi lähedal. Üks neist loobib lähedal asuva küla suunas kive, samal ajal kui teine saabub toolidega.

Hiljem saabuvad Iisraeli armee sõidukid ja sõdurid ning videol on näha, kuidas telk on lammutatud.

"Iisraeli tsiviilisikud püstitasid Qusra piirkonnas telgi ja Iisraeli kaitseväe (IDF) sõdurid eemaldasid selle, kaitstes samal ajal kohalikke elanikke," teatas Iisraeli armee avalduses päev pärast seda, kui kümned sõdurid saadeti Qusrasse, kus nad hõivasid mitu maja.

Netanyahu valitsus on jõuliselt juhtinud asunduste kiiret laiendamist Jordani jõe Läänekaldal – territooriumil, mille Iisrael vallutas 1967. aasta sõjas. 

Inimõiguslaste sõnul on asunikud püüdnud hõivata kinnistuid Qusra ja naaberküla Jaludi servas. See on osa strateegiast haarata enda kätte nendevaheline maa ning ühendada see lõunas asuvate asunike eelpostide ja läänes asuvate suuremate asundustega.

Sõdurid palvetasid koos asunikega

Piiramine algas nädalavahetusel, mil asunikud sulgesid kolme maja juurde viiva tee, püstitasid tee kõrvale telgi ning ei lubanud kellelgi siseneda ega väljuda. Eelnevalt lülitati majadel välja elekter ja vesi.

Iisraeli sõjaväe teatel viibivad sõdurid alates neljapäeva hommikust Qusras, et elanikke kaitsta ja turvalisust tagada.

Nädala alguses tehtud videost oli näha, kuidas mitu rohelises sõjaväevormis Iisraeli meest ühines asunikega telgis toimunud hommikupalvusel. Sõjavägi teatas, et rakendab kõigi asjaga seotud sõjaväelaste suhtes distsiplinaarmeetmeid.

Jordani jõe Läänekaldal elab umbes kolm miljonit palestiinlast ja 500 000 Iisraeli asunikku.

Iisraeli asundusi jälgiva rühmituse Peace Now andmetel on Läänekaldal umbes 146 asundust ja lisaks 390 väiksemat eelposti.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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