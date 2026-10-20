Põhjarannik: Agur koondas eesti keele õpetajad

Ida-Viru kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur, kes aasta tagasi alustas Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses suurt keelepööret, on nüüdseks koondanud kuus eesti keele õpetaja kohta, sest haridusasutusel on näpud põhjas ja kool taotleb riigilt lisaraha.

Agur kinnitas Põhjarannikule, et eesti keele õpetajate koondamine on seotud eesti keele intensiivõppe vähendamisega, aga ka õppurite vähenemisega. Kui aasta tagasi oli koolis 2063 õppijat, siis sel sügisel 1756, seega ligi 15 protsenti vähem kui aasta eest.

Õpilaste arvu vähenemine on tingitud täiskasvanutest kutseõppijate osakaalu langusest. "Tõenäoliselt on kooli eestikeelsele õppele ülemineku sõnumid jõudnud Ida-Virumaa venekeelse elanikkonna inimesteni, kellele see samm on olnud vastumeelne," sõnas Agur. See trend tema sõnul tõenäoliselt lahtub ning õppijate arv ei tohiks sel põhjusel edaspidi enam langeda.

Jaanuaris kirjutas ERR, et Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on käimas värbamisprotsess eesti keele õpetajatele, kes peaksid andma kooli ligi 700–800 õpilasele intensiivse ettevalmistuse, et nad saaksid koolis riigikeelset haridust omandada.