Ida-Virumaa kutsehariduskeskus värbab aktiivselt eesti keele õpetajaid

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on käimas värbamisprotsess eesti keele õpetajatele, kes peaksid andma kooli ligi 700–800 õpilasele intensiivse ettevalmistuse, et nad saaksid koolis riigikeelset haridust omandada.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur ütles, et aktiivne töö eesti keele õpetajate värbamisel käib. "Teisipäeval tuleb kohale kaheksa õpetajat [töövestlusele], ülejäänud nädalal teist sama palju veel. Kuus-seitse õpetajat on veel vaja juurde värvata," sõnas Agur. Oodatud on spetsialistid, kellel on olemas kutse eesti keele õpetamiseks teise keelena.

Aguri sõnul on õpetajate hulgas huvilisi üle Eesti, kuid on ka kohalikke. "Oleme neile tingimused päris heaks teinud ja nad saavad siin tasuta elamise," ütles Agur.

Palka makstakse õpetajatele Ida-Virumaa õpetajate palgakoefitsiendi järgi. "Pluss natuke sinna juurde," sõnas Agur.

"Värbame 13 eesti keele õpetajat lisaks meie täiskohaga eesti keele õpetajatele. Koolitus kestab kaheksa nädalat ja korraldatakse valikainete moodulina, kusjuures iga õpilane võtab erineva valikaine. Need, kes peavad oma keeleoskust parandama, õpivad eraldi intensiivsel eesti keele kursusel," on Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse õppedirektor Kristi Aron ERR-ile öelnud.

Kooli juhtkonna teatel ei piirdu haridus traditsioonilise klassiruumis õpetamisega.

"Haridus ei piirdu aga traditsiooniliste kaheksatunniste päevaste tahvliõpetustega. Kasutatakse mitmesuguseid õppevorme: auditoorset õpet kombineeritakse kultuurireisidega väljaspool Ida-Virumaad, et õpilasi lähendada eesti keele ja kultuurikeskkonnaga. Umbes seitsme nädala pärast viiakse läbi korduseksam. B1-taseme saavutanud õpilased naasevad tavaõppe juurde, ülejäänud jätkavad intensiivset õppimist kuni B1-taseme saavutamiseni," ütles Agur.

Ida-Viru kutsehariduskeskuses lõppes läinud nädalal eesti keele testimine. Tulemuste põhjal suunatakse ligikaudu 500 õpilast riigikeele intensiivõppele.

Testi tulemused näitasid, et ligikaudu 65 protsendil esimese ja teise aasta õpilastest puudub eesti keele B1-tase. Eesti keele test oli vormilt ja tasemelt sarnane põhikooli lõpueksamiga.

"Meil on ligi 700–800 õpilast, kellel tegelikult puudub eesti keeles õppimiseks vajalik keeleoskus. Pole mõtet raisata ressursse eestikeelses keskkonnas õpetamisele, kui õpilased millestki aru ei saa. Seetõttu oleme otsustanud läbi viia põhjaliku reformi. Paneme nii üld- kui ka kutsehariduse pausile ja hakkame õpetama eesti keelt," selgitas Agur detsembris.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses õpib eri erialadel kokku üle 2000 inimese. Koolil on kolm õpikohta: Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.