Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur sai kahtlustuse kelmuses

Prokuratuur kinnitas, et Agurile on esitatud kuriteokahtlus kelmuses ametiisikuna.

"Kahtlustuse kohaselt esitas Agur haridus- ja teadusministeeriumile 2025. aasta augustist ligi aasta jooksul kuluhüvitise taotlusi isikliku sõiduauto kasutamise eest sõitude eest, mida tegelikkuses ei toimunud. Esialgse kahtlustuse järgi küsis ta hüvitisi 4500 euro ulatuses. Tänaseks on ta tekitatud kahju ministeeriumile hüvitanud," ütles kriminaalasja juhtiv prokurör Daniel Toom.

Kuna kriminaalmenetlus on pooleli ning tõendite kogumine ja kontrollimine jätkub, võivad nii kahtlustuses käsitletud ajavahemik kui ka hinnanguline kahjusumma menetluse käigus siiski veel täpsustuda.

Agur rääkis ERR-ile, et sai hüvitise olemusest valesti aru ning on selle nüüdseks tagasi maksnud.

"Kahtlustus on põhjendatud ja kokkuvõttes esitasin ebatõeseid andmeid," ütles Agur.

"Mõistsin algusest peale seda autokompensatsiooni hüvitist olemuslikult valesti ja käsitlesin seda palgakomponendina. Aga selline mõistmine oli väär ja

ma olen tänaseks selle saadud hüvitise täies mahus tagasi maksnud," sõnas Agur ja kinnitas, et teeb politseiga igakülgset koostööd.

Teisipäeval saatis Agur kolleegidele kirja, kus märkis, et tõenäoliselt hakkavad lähiajal ajakirjanduses tema kohta ilmuma teemakäsitlusi, mis puudutavad tema poolt koolijuhina saadud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist.

"Minu tööle tuleku eel koolipidajaga peetud töövestlustel mõistsin isikliku sõiduauto hüvitise mõistet olemuslikult valesti ning käsitlesin seda igakuise töötasuga kaasneva komponendina. Esitasin perioodil august 2025 kuni juuni 2026 igakuiselt riigitöötaja portaalis kompensatsiooni hüvitise taotlusi kokku 5500 euro ulatuses (iga kuu 500 euro ulatuses)," kirjutas ta kolleegidele.

Agur märkis, et augusti alguses kutsuti teda ülekuulamisele politseisse seoses ebaõigete andmete esitamise kahtlusega sõidukompensatsioonide taotlemisel.

"Mõistsin, et olin tõlgendanud isikliku sõiduauto kompensatsiooni olemuslikult valesti ning tagastasin 12. augustil haridus- ja teadusministeeriumile kätte saadud kompensatsiooni täies ulatuses," lisas ta.

Agur kinnitas kolleegidele, et vaatamata tekkinud olukorrale, jätkab ta täie pühendumusega tööd kooli arendamisel.

Haridus- ja teadusministeerium on teadlik Aguriga seotud kriminaalmenetlusest ning teeb uurimisasutustega vajalikku koostööd.

"Hendrik Agur on tunnistanud ministeeriumile esitatud sõidupäevikutes esinenud vigu, avaldanud juhtunu pärast kahetsust ning teinud ministeeriumile tagasimakse seoses talle makstud sõiduhüvitisega," teatas ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Kersti Ringmets.

Ta märkis, et ministeeriumi jaoks on oluline tagada Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse töö stabiilsus ja eestikeelsele haridusele ülemineku järjepidevus. Kui kriminaalmenetluses ilmnevad uued asjaolud, võtab ministeerium neid oma edasistes otsustes arvesse.

Ministeerium vaatab juhtumiga seoses üle ka oma sisekontrolli- ja järelevalvesüsteemi.

Agur astus Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktorina ametisse 2025. aasta 1. augustil. Enne seda töötas ta Kohtla-Järve gümnaasiumi direktorina.