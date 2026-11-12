Kallas hakkab põhjalikult uurima Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juhtimist

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas allkirjastas käskkirja, millega algatatakse 30. novembril Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses teenistuslik järelevalve, et põhjalikult kontrollida kooli juhtimisotsuste seaduspärasust.

Järelevalve algatamise ajendiks on küsimused, mis puudutavad kooli juhtimist, õppekorraldust ja riigivara kasutamist ning vajavad ministeeriumi hinnangul põhjalikumat kontrolli.

Hendrik Aguri töösuhe Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktorina lõpeb 13. novembril.

Ministeerium kuulutab koolile uue juhi leidmiseks välja avaliku konkursi. Uue juhi leidmiseni täidab IVKHK direktori ülesandeid Järvamaa rakendusliku kolledži direktor Rein Oselin.