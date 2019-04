Kui varem kurtsid vanemad, et lapsi ei saa õhtul õuest tuppa, siis praegusel ajal ei ole lihtne neid toast õue saada. Varem joosti, roniti, sporditi, sõideti rattaga ja mängiti palli hilise õhtuni, niikaua kui silm seletas – nüüd tundub see laste jaoks igav. Tubased tegemised, täpsemalt eri sorti ekraanid köidavad rohkem.

Tuttav rääkis, et isegi suvel maal võttis poeg soovitust õue mängima minna kui väiksemat sorti karistust. Viimaks solvunult uksest välja marssides aga poetas mobiiltelefoni targu taskusse. Hiljem avastaski ema poja koos sõbraga kõrvuti heinapallil istumas ja telefonimänge mängimas.

Lapsed liiguvad üha vähem. Isegi üks peatusevahe eelistatakse sõita bussiga, lasteaeda, kooli ja trenni aga viivad vanemad neid autoga, enamasti otse treppi.

Õpetajad võivad ju pingutada, kuid üldiselt hakkab kõik pihta kodust. Esimesed eeskujud lapsele on ikka tema ema ja isa. Nemad aga kaebavad ajapuuduse üle ja usuvad, et kui laps spordiringi, veel parem mitmesse panna, on kõik korras.

Uskumatu, et pigem on lapsevanemad valmis suuri summasid maksma ning sõitma tund aega edasi, teine tagasi, lisaks tund-poolteist istuma ja ootama, selle asemel et ise poja või tütrega staadionile, ujulasse või lihtsalt metsa jooksma minna. Meenub isa, kes viis lapsed kelgumäele, kuid kogu selle aja, mis nad kelgutasid, istus ise autos, seltsiks nutitelefon.

Hea näide on pere, kellel on kolm väikese vanusevahega last. Et väikses maakohas, kuhu nad endale kodu rajasid, spordisaale pole, võttis pereisa südameasjaks rajada jooksurajad, tenniseväljaku ja võrkpalliplatsi, panna üles korvirõnga ja ehitada kaugushüppekasti. Ujula aset täidab maja ees olev tiik, mis talviti on liuväli.

Selle tulemus oli, et ka teised külalapsed hakkasid nende juures käima ja peagi oli kogu see seltskond "Kümnes olümpiastardis" arvestatavad tegijad. Sellel isal õnneks leidub laste arendamise vastu huvi ja aega. Tore oli kuulda hiljuti Saksamaal käinud praktikantide muljeid, keda ühes sealses lasteaias pani kõige rohkem imestama see, et enamik lapsi viidi juba poolest päevast koju. Selgus, et üks vanematest töötabki poole kohaga, et saaks võimalikult palju lastega koos olla.

Kevad on käes ja õueüritusi toimub rohkem kui kunagi varem. Pokumaa kutsub koolilapsi rohumättaid loendama, Eestimaa looduse fond niitudel ja aasadel nurmenukuõisi kaardistama, vabaõhumuuseumis toimub traditsiooniline looduse tundmise võistlus, arvukatest jooksudest ja matkadest rääkimata. On aeg lapsed õue saata.