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Politsei avas Luhamaa piiripunkti taas liikluseks

Eesti
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Luhamaa piiripunkt.
Luhamaa piiripunkt. Autor/allikas: Mirjam Mõttus/ERR
Eesti

Politsei- ja piirivalveamet avas esmaspäeva hommikul uuesti Luhamaa piiripunkti, mille oli pühapäeval sulgenud tavapärasest varem. Vene pool võttis kaks Iraani kodanikku esmaspäeva hommikul vastu.

PPA selgitas, et piiripunkt suleti pühapäeval tavapärasest kaks tundi varem, sest kaks Iraani kodanikku püüdsid päeva vältel korduvalt Venemaa kaudu Eestisse siseneda. Piiriületuseks neil inimestel alus puudus.

"Nad olid vahetult Venemaa territooriumilt saabudes enda reisidokumendid hävitanud. Inimeste suhtes kohaldati sisenemiskeeldu ning nad saadeti tagasi Venemaale. Juhtunust teavitati ka Venemaa ametivõime, kuid isikud jätkasid katseid Eestisse siseneda. Piiripunkt suleti."

PPA teatel anti ebaseaduslikult riiki sisenda soovinud Iraani kodanikele öö hakul tekid ning muu vajaminev.

"Varahommikul selgitas meie dokumendiekspert suletud väravate taga viibinud välismaalastele veelkord, et seadusliku aluse puudumise tõttu neid Eestisse ei lubata. Iraani kodanikud mõistsid viimaks, et Eestisse nad ei pääse ning said aru, et peavad tuldud teed tagasi minema."

Vene pool võttis nad esmaspäeva hommikul vastu ning alates kella 10-st sai PPA Luhamaa piiripunkti taas avada.

Iraani kodanike ebaseadusliku sisserände katsed on alates käesoleva aasta juulist sagenenud. Siseturvalisuse huvides peame iga juhtumi korral jõuliselt reageerima, et meie piiripunktid ei muutuks ebaseadusliku sisserände kanaliteks.

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