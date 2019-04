Läänemeremaade kohal on jätkuvalt kõrgrõhuala ja ilm on ka kolmapäeval sajuta.

Tuul on nõrk ja õhutemperatuur tasapisi tõuseb. Läänemeremaades tuleb kolmapäeval sooja kuni 16 kraadi, neljapäeval juba kuni 18 kraadi. Vaid Lapimaal ja Skandinaavia mäestikus jäävad päeva-maksimumid madalamale.

Eeloleval ööl on taevas selge. Ida- ja kirdetuul puhub 1 -7, öö saabudes rannikul puhanguti 10 m/s. Lääne-Eestis langeb temperatuur kuni kolme miinuskraadini, rannikul on kuni kaks kraadi sooja.

Nädala teises pooles eriti suuri muutusi näha ei ole. Neljapäev ja reede on ilma poolest äärmiselt sarnased, laupäev on küll olulise sajuta, kuid temperatuur kergelt langeb ning pühapäeval on kohati ehk hoovihma oodata.

Öine keskmine temperatuur jääb ka juba järjest enam plusspoolele ning päeval on keskmiselt 11 kuni 14 kraadi sooja oodata.