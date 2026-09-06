Tiit Hennoste: see valetav, valetav, valetav maailm

Valeta suurelt, valeta hiiglaslikult. Kogusin miljoni. Jooksin kuus maratoni kuue päevaga. Ja kui vahele jääd, siis teata, et oled rassismi, seksismi, autismi jne ohver. Või et sul on lihtsalt uusim universaalhaigus ATH. Kahjuks ei ole midagi uut päikese all.

Kurjategijad ja advokaadid on ikka valetanud. Ma valetasin teile, kuulutas staaradvokaat Monika Mägi ajakirjanikule. Ma olen ka kohtus palju kordi valetanud, lisas ta süüdimatu jultumusega. Varem siiski usuti, et prokuratuur ei valeta. Nüüd oleme lugenud ka selle valedest piisavalt.

Poliitikud valetavad silma pilgutamata. Tuletagem meelde Kaja Kallast ja tema "lugege mu huultelt"… Trump on arendanud selle tegevuse kosmilistesse kõrgustesse, kuhu veel keegi järele ei küüni. Praegu.

Kirik on alati valetanud, nii et mõne pühaku pöidlaluu on korraga kümnes kirikus. Mõnda neist pühakutest pole isegi olemas. Nii kerkis juba ammu kahtlus, kas kirikutegelased lihtsalt ei valeta, et jumal on olemas.

Ajakirjandus on poolvalede vabrik. Valetavad pealkirjad, faktid ja arvamused on kokku segatud, sisuturundusest rääkimata. Reklaam on lihtsalt valede vabrik. Kuigi tegijad ponnistavad pidevalt selle nimel, et seda koormat kaelast ära ajada.

Sport, mõõdetavate tulemuste maailm, peaks olema valedest vaba. Aga ei. Doping on labane vale, aga kui lugesin, milliseid trikke tehakse naiste rattasõidus tuuletakistuse vähendamiseks, siis jäi suu lahti küll.

Väidetavalt otsib teadus tõde ja ei valeta. Vale vältimiseks on seal kindlad reeglid. Uurimisprotseduuride avalikkus, uuringu korratavus, pimeretsenseerimine jne. Tegelikult on leitud hulgi poolvalesid ja lausa valesid, isegi ülikõrge renomeega ajakirjades. Ülikooli lõputööde kirjutamine on olnud üsna avalik pisibisnis. Ja mõni mees on lausa lehes uhkustanud, kuidas tema kirjutatud tööd on saanud alati maksimumhinde.

Tõsi, võib küsida, kuidas see valede maailm siis püsti on püsinud? Loomulikult on üks põhjusi, et kõik inimesed ei valeta. Teiseks, suurvaletamine oli ikkagi privilegeeritute privileeg ning vahelekukkumised jäid sageli omade vahele. Ja muidugi oli neid, kes valed valguse kätte tõid. Mõned paljastasid konkurente ja mõned olid lihtsalt eetilised inimesed.

Siis tuli sotsiaalmeedia ehk some, mis laiendas valetamise globaalseks ja sünnitas netipetturite armee. Aga tõi ka tavaliste inimeste valed miljonite ette. See õnnetu paik on täis inimesi, kes valetavad ennast ilusamaks, rikkamaks, õnnelikumaks, kuulsamaks. Uusim saavutus paistab olevat oma näo paremaks võltsimine passipiltidel. Ja vajadusel valetatakse endale külge haigusi, et oma valesid õigustada.

Lõpuks sai valmis AI, mis valetab ise täiesti süüdimatult. Seda nimetatakse hellitavalt hallutsineerimiseks. Selle riistapuu tungimine meeletu kiirusega igasse ühiskonna nurka on jube. Kusjuures selle kasutamist propageeritakse häbenematult.

Ma ei suuda siiani uskuda, et AI propageerijad on nii rumalad, et usuvad omaenese juttu, kuidas inimesed hakkavad pärast nende koolitusi kasutama AI-d vastutustundlikult. Kunagi öeldi: kui jänest piisavalt kaua peksta, küll ta siis õpib tikku tõmbama. Aga tänapäeval peksta ei tohi, vaid ainult hellalt silitada. Näiteks ülikoolides on selle silitamise lõpp silmaga näha. Juba kiitlevad lõputööde tegijad ajalehes, et said AI abiga hakkama palju kiiremini ja paremini. Ja peagi AI lihtsalt asendab raha eest kirjutajad.

Mis on valede taga? Mõni arvab siiani, et Nõukogude võim, mille üks jälgimaid saavutusi oli tõepoolest valedest läbi imbunud maailma loomine. Aga see on vale. Tegelikult juhivad inimesi ikka Edevus, Kadedus, Kuulsus, Mugavus, Raha ja Võim. Kahjuks ei saa ühtegi neist ära kaotada. Pealegi oli Nõukogude võim poisike some ja AI valevabriku kõrval, mille toodang kapitalismile kohaselt aiva kasvab. Jääb vaid loota, et valetamise kasv AI ajastul ei ole eksponentsiaalne, vaid lineaarne.

PS. Tahtsin kirjutada millestki ilusast, aga ei õnnestunud. Well, maybe next time.