Esmajärjekorras muutuvad Coopiks Tallinna lähiümbruse Prismad

Selle nädala keskel algab Prisma ja Coopi jaekettide ühinemine. Esimese kauplusena liitub Coopi võrgustikuga Roo Prisma Harkujärvel, millest saab kolmapäeva ööl vastu neljapäeva Maksimarket, misjärel vahetub Prisma roheline Coopi sinise vastu teisteski Tallinna lähiümbruse kauplustes.

Roo Prisma suletakse kolmapäeva, 9. septembri õhtul tavapärasest mõned tunnid varem, kell 19.30 ja taasavatakse klientidele neljapäeval, 10. septembril mõned tunnid tavapärasest hiljem, kell 12.

Roo Prisma järel liituvad septembris Coopi võrgustikuga Tiskre (16.–17.09), Maardu (21.–22.09), Tallinna vanalinna (23.–24.09) ja Sikupilli Prisma (28.–29.09).

Oktoobris järgnevad Tallinna Kristiine (5.–6.10), Rocca al Mare (12.–13.10), Lasnamäe (19.–20.10) ja Mustamäe Prisma (26.–27.10). Neid üheksat Tallinnas ja Harjumaal asuvat kauplust hakkab pidama Coop Harju.

Novembris liitub Coopi võrgustikuga Rapla Prisma (2.–3.11), mida hakkab haldama Coop Rapla. Järgnevad Tartu Annelinna (9.–10.11) ja Sõbra Prisma (16.–17.11), mis liiguvad Coop Tartu alla ja viimasena läheb Coopi võrgustikku üle Narva Prisma (23.–24.11), mis jääb ainsa kauplusena Coop Eesti Keskühistu hallata.

Prisma kauplustes praegu pakutavad teenused jäävad samal kujul alles ka pärast Coopi võrgustikuga liitumist. Seni kauplustes avatud Fazeri pagarikoda, sushi- ja salatibaarid ning teised teenused jäävad samamoodi toimima. Nii nagu seni, sõltub teenuste valik ka edaspidi konkreetsest kauplusest ja kaupluse suurusest.

Coopiga ühinemise järel lisandub ka nendesse 13 kauplusse sularaha välja võtmise ja Coop Panga kaartidega sularaha sisse maksmise võimalus.

Coop Eesti Keskühistu sai Prisma Peremarketi ja selle 13 kaupluse omanikuks 1. septembril. Muudatused kauplustevõrgus toimuvad järk-järguliselt.

Prisma ja Coopi koostöö võimaldab laiendada senist Prisma tootevalikut ka teistesse Coopi kauplustesse üle Eesti, kinnitab Coop. Muudatused kaubavalikus jõuavad Coopi kauplustesse üle Eesti 2027. aasta esimeses pooles.

Coop ja Soome jaekaubanduskontsern SOK teatasid tänavu 7. aprillil, et Coop ostab Prisma Peremarket AS-i ja selle 13 kauplust.

Tehingu maksumust ja muid tingimusi osapooled ei avalikusta. Tehingut rahastasid Eestis tegutsevad pangad.