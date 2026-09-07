Vaga: järgmiseks nädalaks peaks olema uus kaitseminister teada

"See seis on selline, et uus kaitseminister ei saa enne ametisse astuda, kui riigikogu on kogunenud, ja riigikogu koguneb järgmisel nädalal. Erakonna sees praegu sõelutakse erinevaid kandidaate," ütles Vaga ERR-ile.

"Järgmine nädal, kui riigikogu koguneb, peaks olema teada," lisas ta.

Vaga rääkis, et esimene tõsine arutelu sel teemal toimub kolmapäeval erakonna juhatuse koosolekul. "Nädala lõpuks või uue nädala alguseks on selge, kes oleks järgmine kaitseministri kandidaat," ütles Vaga.

Eelmisel nädalal selgus, et peaminister Kristen Michal rääkis kaitseministri kohast ka endise kaitseväe juhataja Martin Heremiga.

"Temaga on räägitud, aga ametlikku ettepanekut ei ole. Sõelumisprotsess käibki praegu, kus vaadatakse kaitse- ja julgeolekupoliitilisi eksperte nii erakonna seest- kui ka väljastpoolt, et taastada usaldusväärsus kaitsevaldkonnas ja teha tööd selle nimel, et Eesti oleks kõige paremini kaitstud. Martin Herem on kindlasti Eesti üks usaldusväärsemaid kaitsevaldkonna eksperte ja ma arvan, et ta oleks igati väärikas kandidaat," kommenteeris Vaga.

Üks võimalus on võtta uus kaitseminister ka valitsuse olemasolevate ministri seast. Vaga sõnul aga otsitakse pigem uut inimest väljastpoolt valitsust. "Kõik on võimalik, aga seda me küll praegu ei aruta. Pigem otsime sinna ikkagi uut inimest, kes oleks selles valdkonnas tugev," sõnas ta.

Pevkur ei pruugi riigikaitsekomisjoniga liituda

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et eelmisel nädalal kaitseministri ametist tagasi astunud Hanno Pevkur ei pruugi riigikokku naastes üldse riigikaitsekomisjoniga liituda, vaid võib hakata tegema tööd ka mõnes teises komisjonis.

"Arvestades tema eelmist ametikohta, näiteks oli ta justiitsminister, võib see olla põhiseaduskomisjon, õiguskomisjon. Neid valikuvariante on erinevaid," ütles Pillak.

"Jah, ta viimane amet oli kaitseministri amet, aga see ei tähenda, et ta kindlasti sellepärast läheb riigikaitsekomisjoni. Eks me räägime need asjad järgmisel nädalal läbi," lausus Pillak.

Pevkur ütles eelmisel nädalal, et koalitsioonileppe järgi kuulub riigikaitsekomisjoni esimehe koht Eesti 200-le.

"Kindlasti me koalitsioonilepingut selle muudatusega lahti ei võta. Vaatame. Ma ei ole praegu veel seda fraktsiooni juhtkonnaga arutanud. Aga aega on, tark ei torma," sõnas Pevkur.

Senine riigikaitsekomisjoni juht Kalev Stoicescu lahkus augusti alguses erakonnast Eesti 200 ja liitus erakonnaga Parempoolsed. Seetõttu kutsus Eesti 200 ta riigikaitsekomisjoni juhi kohalt tagasi. Stoicescu asemel liikus komisjoni liikmeks Toomas Uibo (Eesti 200), aga juhti ei ole veel komisjonile valitud.

Hanno Pevkur teatas eelmise nädala kolmapäeval "Aktuaalses kaameras", et astub kaitseministri ametist tagasi. Ta oli kaitseministri ametis alates 2022. aastast.