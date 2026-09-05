Mart Võrklaev: kuidas Eesti riigirahandus praegusesse seisu jõudis

On äärmiselt küüniline kuulda eelarve tasakaalu pärast muretsemist neilt, kes ise on olnud vastutustundetute otsuste arhitektid, kirjutab Mart Võrklaev vastuseks Jüri Ratase kommentaarile "Riigivõlaga ostetud hoog kärbib tulevase kasvu tiibu" .

Jüri Ratas kirjutab arvamusloos "Riigivõlaga ostetud hoog kärbib tulevase kasvu tiibu", et Eesti vajab ausat ja vastutustundlikku pikka vaadet. Nõustun temaga sajaprotsendiliselt, tõesti on aeg lõpetada ilustatud lugude jutustamine ja vaadata otsa reaalsele olukorrale. Kuid selleks, et ausat vaadet taastada, peame meenutama, kuidas Eesti riigirahandus praegusesse seisu jõudis ja kes selle eest tegelikult vastutab.

Kui Jüri Ratas kirjutab "tühjadest lubadustest" eelarve parandamisel, on see pehmelt öeldes irooniline. Tasub meenutada, millise pärandi tema valitsus Kaja Kallasele riigijuhtimise üleandmisel jättis.

Tollasesse riigi eelarvestrateegiasse oli kirjutatud ligi miljardi euro jagu katteta kärpelubadusi. See ei olnud "pikk vaade", vaid tegevusetus, mille puhul loodeti, et järgmine valitsus lapib need tegematajätmised ja augud kinni. Praegused etteheited "tühjade lubaduste" kohta on seetõttu kui peegeldus tema enda tegudest või täpsemalt tegevusetusest.

Ratase juhtimisel kulutati headel aegadel reservid

Kui vaatame eelarvedefitsiidi ja ülejäägi graafikut, näeme selgelt, et riigirahanduse usaldusväärsus ei kadunud üleöö. Taavi Rõivas andis 2016. aastal teatepulga üle korras eelarvega. Sealt edasi, Jüri Ratase esimese valitsuse ja seejärel EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni ajal, algas aga rahanduslik pidu, kus kulutati nii, nagu homset ei oleks. Selle asemel, et headel aegadel reserve koguda, paisutati püsikulusid ja tekitati süsteemne defitsiit.

"Lisaks erinevate kriisidega toimetulekule oleme pidanud samaaegselt vähendama eelarvedefitsiiti, mida eelnevad valitsused nii hoolimatult kasvatasid."

2020. aastal tegi EKREIKE valitsus Jüri Ratase juhtimisel hiiglasliku, 5,4-protsendilise puudujäägi ning Eesti laenukoormus hüppas ühe aastaga enam kui kaks korda. See on see "pärand", mida hilisemad valitsused nii Kaja Kallase kui ka Kristen Michali juhtimisel on pidanud raskete otsustega lappima. Meid on surutud olukorda, kus lisaks erinevate kriisidega toimetulekule oleme pidanud samaaegselt vähendama eelarvedefitsiiti, mida eelnevad valitsused nii hoolimatult kasvatasid.

Sellel on olnud otsene mõju ka majandusele. Kui riigil oleksid olnud varasemast alles suuremad reservid, poleks me pidanud viimastel aastatel korraga toime tulema nii ootamatute kriiside, kiiresti kasvavate kaitsekulude kui ka varasemate eelarveaukude lappimisega.

See oleks tähendanud väiksemat vajadust kokkuhoiuks ja maksumuudatusteks ning jätnud rohkem hingamisruumi ka majandusele. Teisisõnu oleks Eesti majanduskasv saanud olla keerulistel aegadel suurem, kui me poleks pidanud lisaks uutele kriisidele parandama ka minevikus tehtud vigu.

Ratas kritiseerib võlga, kuid vaikib sellest, mis on olnud viimaste aastate eelarvesurve peamine põhjus. See on julgeolek. 2022. aastal, kui Venemaa täiemahulise agressiooniga Eesti julgeolekuolukord muutus, oli kaitsekulude viivitamatu tõstmine kahelt protsendilt kolmele protsendile SKP-st vältimatu.

Võrreldes 2022. ja 2026. aastat, oleme tõstnud kaitsekulud 700 miljonilt eurolt enam kui 2,2 miljardile eurole. See on panus meie iseseisvusse, mitte mugavusvalik. Kui meil oleksid alles need reservid, mis Ratase valitsuste ajal laiaks löödi, oleks meil kriisidele reageerimiseks tunduvalt rohkem "püssirohtu".

Krokodillipisarad vs reaalsed teod

On äärmiselt küüniline kuulda eelarve tasakaalu pärast muretsemist neilt, kes ise on olnud vastutustundetute otsuste arhitektid. Mäletame hästi, kuidas 2023. aasta eelarveläbirääkimistel surusid partnerid, sh Ratase praegusest koduparteist Isamaast, läbi katteta lubadusi, paisutades avaliku sektori palgakulusid ja indekseerides toetusi ilma pikaajalise rahastusplaanita.

Samuti on opositsiooni kriitika sügavalt vastuoluline, kuna ühelt poolt räägitakse riigieelarve puudujäägi vähendamisest, teiselt poolt aga nõutakse toetuste suurendamist, bürokraatia kasvatamist ja maksude kaotamist. See on poliitiline populism.

Erinevalt opositsiooni loosungitest on meil plaan, mis tugineb reaalsetele tegudele. Oleme alates 2023. aastast teinud otsuseid kokkuhoiuks kokku enam kui miljardi euro ulatuses. See järjepidev töö on kandnud vilja. 2024. ja 2025. aastal oleme suutnud eelarvedefitsiiti sihipäraselt vähendada, vastavalt 1,1 ja 2 protsenti SKP-st.

See trend oleks ka jätkunud, kui poleks tekkinud hädavajadust tõsta kaitsekulud 2026. aasta algusest veel jõuliselt enam kui viie protsendini SKP-st. Seetõttu suurenes ka eelarvedefitsiit enam kui nelja protsendini SKP-st.

Edasi on meil kindel plaan riigieelarve korda tegemist jätkata, hoides samal ajal kaitsekulud jätkuvalt vähemalt viie protsendi juures SKP-st. Eelarvepositsiooni tuleb parandada 0,5 protsendi võrra SKP-st aastas, kuni riigi laenukoormus on stabiliseerunud 30 protsendi juures SKP-st. Teeme seda riigi kulude järjepideva kokkuhoiu ja tõhusama tegutsemise kaudu. See ei ole kindlasti lihtne ülesanne, kuid vastutustundliku riigirahanduse vaatest hädavajalik ja realistlik.

Korras rahandus on väikese riigi julgeoleku garantii, meil peab olema "püssirohtu" keerulistel aegadel reageerimiseks. See aga eeldab headel aegadel reservide kogumist. Just Jüri Ratase eestvedamisel löödi need reservid sirgeks ja see tõi meile kaasa suurema eelarvedefitsiidi, keerulisema olukorra kriisidele reageerimisel, nõrgema majanduskindluse ning ka suurema laenukoormuse ja intressikulud tulevikuks. Kui Jüri Ratas soovib tõesti ausat pikka vaadet, siis alaku see vaade tema enda peeglist, mitte ainult kõnepuldist.