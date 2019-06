Esialgu prognoosib ilmateenistus väga kuuma ilma püsimist kolmapäevast laupäevani.

"Ülekuumenemise vältimiseks vähendage pikemaajalist päikese käes viibimist ja ennetamaks vedelikupuudust tarbige ohtralt vett," manitseb ilmateenistus.

Nädalaprognoos:

Neljapäeval püsib Venemaa kohal võimas kõrgrõhuala ja selle serva mööda kandub kaguvoolus Eestisse kuum, aga pisut niiskem õhk. Öö ja hommik on selge taevaga. Päeva peale areneb pilverünki ja mõni üksik võib ka lühiajalise vihmahoo anda. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Temperatuur on öösel 12..18, päeval 27..31°C, jahedam on vaid meretuulega rannikul.

Reedel on Läänemere idarannikul ikka mõjusam Venemaa kohal olev kõrgrõhuala. Läänemerele laieneb aga madalrõhkkonna serv ja lisab niiskust. Öö on selge, päeva jooksul areneb laialdaselt rünksajupilvi ja õhtupoolikul sajab mõnes kohas äikesevihma. Puhub mõõdukas ida- ja kagutuul. Jätkub südasuvine palavus - õhutemperatuur on öösel 15..20, päeval 27..32°C, jahedam on meretuulega rannikul ja ka äikesepilvede all.

Laupäeval läheneb merelt madalrõhulohk, mille järel liigub märksa jahedam õhumass. Öö hakul sajab kohati hoovihma, pärast keskööd pilved hõrenevad. Päevaks aga lisandub niiskust, õhumass muutub väga ebapüsivaks ja tingimused on väga soodsad äikesevihmapilvede jõuliseks arenguks pärastlõunal. Puhub mõõdukas idakaare, päeval lõunakaare tuul, äikesepilvede all on tugevate tuulepuhangute oht. Õhutemperatuur on öösel 15..20, päeval 25..29°C, Kirde-Eestis võib veel kraad-kaks kõrgemale tõusta. Meretuulega rannikul ja ka äikesepilvede all on ilm jahedam.

Pühapäeva öösel liigub madalrõhulohk ühes hoovihmadega üle Eesti, öö hakul võib olla ka äikest. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, hommikuks pöördub läänekaarde ja tugevneb. Päeval laieneb Kesk-Euroopast jahedama õhuga kõrgrõhkkonna serv Eesti kohale, hoiab ilma sajuta ja võrdlemisi selge taevaga. Puhub tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 12..17, öö hakul Ida-Eestis kuni 20, päeval 19..24, meretuulega rannikul kuni 17°C.

Esmaspäeval kõrgrõhkkond tugevneb ja liigub Eesti kohale. Taevas selgineb ja ilm on kuiv. Öösel läänekaare tuul nõrgeneb ja päev on rahulik. Õhutemperatuur on öösel 8..9°C-st sisemaal 13..14°C-ni rannikul, päeval 21..25°C, meretuulega rannikul on jahedam.

Teisipäeval avaldab Läänemere poolt survet madalrõhkkond ja kõrgrõhkkond suundub Venemaa kohale. Öö on kõrgrõhkkonna servas selge taevaga. Päeval lisandub pilvi Eesti lääne- ja loodeossa ja võib ka vihmahooge tulla, kuid suuremal osal Eestist tõenäoliselt püsib sajuta ilm. Idakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 9..14, päevaks jõuab soojem õhumass ja termomeetrinäidud tõusevad 22..27°C-ni, meretuulega rannikul on kuni 18°C.

Kolmapäeval jääb Eesti kahe rõhuala piirimaile: Läänemerele ulatub madalrõhkkonna serv, Karjala kohal on vastas kõrgrõhkkond. Hoovihma võimalus ja ulatus sõltub sellest, kumb rõhkkond mõjusam on ning see võib järgnevate prognoosarvutuste käigus veel muutuda. Idakaare tuul on tuntav. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 23..28, meretuulega rannikul kuni 18°C.