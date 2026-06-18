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Reedel on sooja kuni 24 kraadi

ilm
Pardid Anne kanalis
Pardid Anne kanalis Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
ilm

Reedel laieneb edela poolt üle Baltimaade kõrgrõhuala serv. Öö on sajuta, kuid päeval areneb niiskes õhumassis rünkpilvi ja kohatisi hoovihmasid võib esineda Eesti idaosas. Õhumass Läänemeremaade kohal on soe ja päeva maksimum tõuseb kuni 24 kraadini.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 m/s ja õhutemperatuur jääb vahemikku 9 kuni 14 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis selge, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ja Ida-Eestis võib kohati ka vähest hoovihma sadada. Läänekaare tuul puhub 2-7 m/s ja sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päev on selge või vähese pilvisusega ning vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja sooja on 19 kuni 24, rannikul kohati 16 kraadi.

Õhtul sadusid oodata pole. Puhub peamiselt loode- ja põhjatuul 2-8 m/s ja sooja on kuni 20 kraadi.

Laupäeval sadusid oodata pole. Ilm on kuiv ja tuul tasane. Öösel on 7 kuni 15, päeval 21 kuni 26 kraadi, rannikul kohati kuni 17 kraadi.

Pühapäeva hommik toob sadusid Lääne-Eestisse ning päeval sajab juba mitmel pool hoovihma ja on äikest. Tuul on mõõdukas ja õhk püsib soe. Öösel on 13 kuni 18, päeval 21 kuni 28 kraadi, rannikul on endiselt jahedam.

Esmaspäev ja teisipäev tulevad küll mõne kraadi võrra jahedamad, aga meie rõõmuks, vähemalt praeguse prognoosi järgi olulise sajuta.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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