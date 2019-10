Venemaa tolliametnikud leidsid Ivangorodis ühe Narvast saabunud naise autost 279 rinnahoidjat. Naine selgitas, et talle ei sobinud esemete mõõt ja ta otsustas need oma sugulastele kinkida.

Narvalanna ütles tollipunkti saabudest, et tal ei ole deklareeritavaid kaupu, kuid kui Vene ametnikud hakkasid ta autot läbi vaatama, leiti sellest kaks kotti koku 24 kilo rinnahoidjatega, teatas Venemaa tolliameti loodepiirkonna pressiteenistus.

"Naine selgitas, et ostis odavmüügis olnud rinnahoidjad ühest Narva kauplusest ning kokku maksidf need 430 eurot. Naise kinnitusel oli kaup mõeldud kingituseks sugulastele, kuna rinnahoidjate mõõt ei olnud talle sobiv," edastas Vene toll.

Kauba kogus andis siiski tunnistust, et see ei olnud mõeldud isiklikuks tarbimiseks ja seetõttu oleks tulnud see deklareerida. Nüüd ootab tollireeglite rikkujat halduskaristus.