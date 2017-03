Autolõiv tuleb astmeline

Alates neljandast aastast hakkab lõiv iga aasta 10% võrra vähenema. 11-aastaste autode puhul tuleb seega maksta 20% täislõivust, kuid sellest madalamale lõiv enam ei lange.

"Vanusekoefitsiente rakendatakse selleks, et arvestada maksevõimega ehk siis ostja võimalusega maksta lisaks auto hinnale ka keskkonnalõivu," selgitas rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov ERR-ile.

"Need vähendused on kalibreeritud selliselt, et lõiv ei moodustaks liiga suurt osa auto koguhinnast," lisas ta.

Kuna vanemad autod on ka tunduvalt saastavamad, tähendaks see, ilma soodustuseta kujuneks lõiv uue autuga võrreldes palju suuremaks.

Jegorov tõi veel välja, et kuna lõivu võetakse üks kord, siis uuel autol jaguneb see oluliselt pikema perioodi peale kuni auto eluea lõpuni, võrreldes vanema autoga, millel jääb hulga vähem aastaid selle aktiivse kasutamise lõpuni.

"Seetõttu jaguneb lõiv oluliselt vähema aastate arvuga ja keskmiselt aasta kohta võib tulemus olla üsna sama."

Registreerimislõivu arvestamise aluseks on CO2 näitaja, kuid vanemate autode puhul, millel seda dokumentides kirjas pole, võetakse aluseks võimsus ehk kilovatid.