Ida-Virumaal sõideti Eesti kõrgeimal rallirajal romurallit

Autoromude võistlused pakuvad pealtvaatajale seda, mida rahvarallis või rallisprindis tavaliselt ei näe. Romuralli on kontaktne spordiala. Kokkupõrked on lubatud, võistlejad saavad teha kõike, mis tavaliikluses on keelatud. Romuring ongi eelkõige meelelahutus, nii publikule kui võistlejatele.

"Kui sa sõidad, siis on sul vana kärakas, mis löriseb ja sul ei ole klaase ja siis muda lendab teiste autode rataste alt näkku, lõbus. Minul on kahju, kui ma lõpetan sõidu ja auto on liiga terve. Minule meeldib niimoodi, et üks sõit, üks auto," rääkis romuringisõitja Artur Smirnov.

Romuringisõitjate seas on ka neid, kes rammimisele võitu eelistavad. Kuid ka nemad näevad oma sõiduvahendis pigem kulumaterjali.

"Eelmine sõit mind ikka lükati korra välja, aga ei olnud hullu, sõitsime edasi ja praegu on kõik hästi. /See ongi nende (autode) viimane teekond, mis enne vanametalli minekut on. Eks võtame mingiks võistluseks jälle mingi 300-eurose uue auto ja sõidame jälle," lausus Jaan Kollo.

Eesti kõrgeim rallirada võõrustab alles teist võistlust. Publiku huvi on, nüüd tuleb kiirust kasvatada.

"Esimene võistlus oli liivane. Eks me õppisimegi oma vigadest ja nüüd me tõime siia üle tuhande tonni killustikku ja sõelmeid ja nüüd on väga hea ja kiire rada. Ja see mägi iseenesest on selline vaatamisväärsus, kus on tegelikult terve Ida-Virumaa näha, sellepärast tasub siia tulla. See on tehismäe kõrgeim tipp Eestis üldse, merepinnast 120 meetrit," ütles MTÜ Estonia elamuspark juhatuse liige Marek Peet.

Järgmine suurem võistlus toimub Estonia kaevanduse mäe tipus eeloleval kevadel.