USA: Zapadi ajal peab olema valmis erinevateks arenguteks

Sõjaväeõppused nõuavad lääneriikidelt valmisolekut teatavaks sõjaliseks agressiooniks ja kõikideks võimalikeks situatsioonideks, ütles Volker.

Tähtis on välja arendada enda julgeolekusüsteem ja teha selles valdkonnas koostööd, ütles ta teleintervjuus Ukraina televisioonile.

Vene asekaitseminister Aleksandr Fomin sõnas varem, et Zapadi näol on tegemist rutiinsete ja läbipaistvate õppustega.

Vene-Valgevene ühisõppustest 14.-20. septembrini võtab osa umbes 13 000 inimest.

Volker: Ukraina ei ole valmis NATO-ga ühinema

Lisaks rääkis Volker teleintervjuus, et ta austab Ukrainat väga, kuid ei arva, et Ukraina oleks veel valmis NATO-ga liituma ja NATO oleks valmis seda riiki antud olukorras vastu võtma.

Riigi ettevalmistused liitumiskõnelusteks võtavad palju aega, märkis ta ning lisas, et otsuse ühinemiseks peab tegema Ukraina pool.

Eriesindaja sõnul peavad nii USA, Euroopa Liit kui ka Venemaa mõistma, et Ukraina on iseseisev riik ja keegi ei saa tegelikult öelda, millal Ukrainast saab NATO liige, sest see otsus on täielikult Ukraina teha.