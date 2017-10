Soome presidendipaar saab lapse

"Teatame rõõmusõnumi. Kui kõik sujub plaanipäraselt, siis pere suureneb 2018. aasta veebruaris," vahendas Helsingin Sanomat.

Presidendipaar lisas, et last on soovitud ja oodatud ligi aasta ning nüüd saavad nad uudist kinnitada. Kantelei kinnitas, et president Niinistö tööd presidendina perekondlik sündmus ei muuda.

Sündiv laps on 40-aastasele Haukiole esimene, 69-aastasele Niinistöle kolmas. Sauli Niinistö ja Jenni Haukio abiellusid 2009. aasta jaanuaris.