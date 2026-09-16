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Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn

Majandus
Jaan Tallinn
Jaan Tallinn "Aktuaalse kaamera" stuudios BBC-le intervjuud andmas. Autor/allikas: Kristjan Svirgsden/ERR
Majandus

Ajalehe Äripäev iga-aastase Eesti rikkaimate inimeste edetabeli esimeseks tõusis tehnoloogiaettevõtja Jaan Tallinn, kelle vara väärtuseks hindas ajaleht 10,3 miljardit eurot.

Äripäeva mulluse ja tänavuse Rikaste TOP-i esiviisikus on taas samad tegijad: Jaan Tallinn, Kristo Käärmann, Taavet Hinrikus, Markus Villig ja Margus Linnamäe, kuid aastaga on nende järjekord muutunud.

Äripäeva koostatud rikaste edetabeli esiviisik on järgmine:

1. Jaan Tallinn (Metaplanet Holdings, Ambient Sound Investments), vara väärtus 10,318 miljardit;

2. Kristo Käärmann (Wise), 1,933 miljardit;

3. Taavet Hinrikus (Skaala Investments, Wise), vara väärtus 1,476 miljardit;

4. Markus Villig (Bolt), vara väärtus 960,8 miljonit;

5. Margus Linnamäe (MM Grupp), vara väärtus 686,9 miljonit.

 Raul Kirjanen (559,2 miljonit), Oleg Ossinovski (551,1 miljonit), Anders Anderson (497,3 miljonit), Oliver Leisalu (461,2 miljonit), Fjodor Berman (394,8 miljonit).

Suurt kasvu näitas ka TOP 500 tervikuna, kui Eesti kõige jõukamate vara kasvas aastaga ligikaudu 33 protsenti, 41,4 miljardi euroni. 

Toimetaja: ERR

Allikas: Äripäev

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