Datasel soovib erimeelsuste lahendamiseks luua Eesti võimudega ühise töörühma

India ettevõte Datasel soovib moodustada Eesti esindajatega töörühma, et lahendada tekkinud erimeelsused moonatarnetes. Ettevõtte sõnul ollakse endiselt valmis tagama moona vajalik kvaliteet ja kogus, selgub valitsusele ja kaitseministeeriumile saadetud ettepanekust.

India ettevõte Datasel saatis valitsusele, kaitseministeeriumile ning riigi kaitseinvesteeringute keskusele (RKIK) ettepaneku, millega ettevõte soovib lahendada tekkinud olukorra konstruktiivselt ning on valmis tarnima kogu moona, mis lepingus kirjas. Kirja said kõik ministrid eesotsas peaminister Kristen Michaliga, RKIK-i juht Elmar Vaher ja veel kaks asutuse ametnikku ning 17 riigikogu liiget.

Kirjas pakub ettevõte välja sammud, kuidas lahenduseni jõuda.

"Dataseli seisukoht on kindel: me soovime ja oleme valmis lepingu täitma. Meie eesmärk pole praegust vaidlust jätkata, vaid esitada praktilised sammud, mis kaitsevad Eesti huve, tegelevad tehniliste ja lepinguliste küsimustega ning aitavad täita kaitsehanke tingimused," märgitakse kirjas.

Ettevõte lisas, et nad on juba praegu võtnud märkimisväärseid finantskohustusi ja organiseerinud tarneahelaid lepingu täitmiseks. "Märkimisväärsed ressursid on kasutatud toorainete, komponentide, tootmise ja muude hanketegevuste jaoks, et tarned lõpuni viia," märkis Datasel.

Dataseli sõnul on nad viivitamatult võimelised omapoolsed lepingulised kohustused täitma, kui rahastamise raamistik on paika pandud. Selleks on ettevõte nõus Eesti ametivõimudega paika panema graafiku ning tagama tootmise, inspektsiooni ja kohaletoimetamise läbipaistvuse.

Eesti ametivõimud on öelnud, et Dataseli seni tarnitud moon oli ebakvaliteetne. Dataseli sõnul on nad valmis tagama, et moon oleks Eestile vajaliku kvaliteediga.

"Dataseli eesmärk pole vaid tarnida kokku lepitud kogus, vaid teha seda kontrollitava protsessiga, mis tagab Eestile kindluse tarnitavates toodetes," märkis ettevõte.

Dataseli sõnul ollakse nõus tegema koostööd Eesti vastavate ametkondadega, et tagada kindlate nõuetega kvaliteedikontroll, inspektsioon ja testimine enne kui ülejäänud tarned tehakse.

Datasel pakkus kirjas välja, et Eesti valitsuse ja RKIK-i esindajad alustavad kohe dialoogi, et jõuda kokkuleppele. Esiteks tuleks leppida kokku, mis saab juba tarnitud moonast ning sellele tuleks anda sõltumatu tehniline hinnang. See, mis saab ülejäänud tarnetest, tuleb koos kokku leppida ning kokkuleppele tuleks jõuda ka kuidas toimub moona ülevaatus, testimine, vastuvõtmine ning dokumentatsioon.

Lisaks soovib Datasel, et mõlemad osapooled töötaks selle nimel, et jõutakse lepinguliste ja õiguslike erimeelsuste lahendamiseni. Selleks pakub ettevõte välja, et moodustataks ühine töörühm, mis tegeleks tehniliste, lepinguliste, rahaliste ja logistiliste üksikasjadega ja valmistaks ette teekaardi ja ajaraami, millega edasi minnakse.

Kirjas märgitakse ka, et kuigi Datasel ei tagane oma seisukohtadest käimasolevas õiguslikus vaidluses, ei tohiks need erimeelsused takistada otsimast mõlemale osapoolele sobivat lahendust läbi dialoogi. "Datasel seega väljendab oma valmisolekut suhelda otse Eesti valitsuse ja RKIK-i esindajatega," märgitakse kirjas.

Riigiprokuratuur teatas eelmisel nädalal, et RKIK-i ja Dataseli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist alustab Euroopa Prokuratuur.

Eesti soovis osta Ukrainale mürske ning riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis 2024. aastal India ärimeeste ettevõttega Datasel S.R.L laskemoona ostmiseks ligikaudu 70 miljoni euro suuruse lepingu. RKIK tasus miljoneid eurosid ettemaksu, ent hiljuti tuli avalikuks, et ettevõte polnud varem ühtegi mürsku müünud, sõjakraami asemel saadi üha uusi lubadusi ning nüüd on vaidlus jõudnud kohtusse.

Dataseliga seotud hanke rahastus ei tulnud Eesti maksumaksjalt, vaid Euroopa rahurahastust. Tegemist oli Euroopa tasandi rahastusega, mille taustal on muu hulgas külmutatud Venemaa varadest saadud vahendid.

Dataseli kiri täismahus: