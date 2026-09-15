Keldo saab keskkonnaministriks ja Vahtras majandusministriks

Reformierakond otsustas, et uueks keskkonna- ja energeetikaministriks saab Erkki Keldo ning majandus- ja kommunikatsiooniministriks Liina Vahtras, kes praegu töötab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse liikmena. Varasemast oli teada, et kaitseministriks saab Martin Herem.

Reformierakonna juhatus kinnitas teisipäeva hommikul kaitseministri kandidaadiks endise kaitseväe juhataja Martin Heremi, keskkonna- ja energeetikaministri kandidaadiks senise majandus- ja tööstusministri Erkki Keldo ning majandus- ja tööstusministri kandidaadiks Liina Vahtrase.

ERR-i portaal küsis 11. septembril Keldolt, kas temast võib saada uus kliimaminister. Keldo nimetas neid väiteid tol päeval opositsiooni spinniks. Sellest loost käis läbi ka Liina Vahtrase nimi.

Reformierakonna esimees ja peaminister Kristen Michal ütles, et tegi Martin Heremile ettepaneku pärast põhjalikke arutelusid nii erakonnas kui ka valdkonna ekspertidega.

"Valiku langetasin Martin Heremile ettepaneku tegemise kasuks, et taastada praeguses julgeolekuolukorras kaitsevaldkonnas usaldus ja teha kaitseministeeriumis asjad riigikontrolli soovituste järgi korda. Mis veel oluline - kuna praegusel valitsusel on ees umbes pool aastat, pole Venemaa agressiivsuse taustal sisseelamiseks selles valdkonnas kahjuks palju aega anda," sõnas Michal.

Michali sõnul on Heremil kaitses terav närv, et Venemaa kavatsused ei jääks tähelepanuta, ning valmisolek uuteks ohtudeks. "Ukrainas toimuv annab palju uusi teadmisi, peame neist aega viitmata õppima ja neid targalt kasutama. Kaitsekulutustes oleme uue kaitseministriga kindlasti sama vaatega – kaitseinvesteeringute tase peab püsima vähemalt viiel protsendil SKP-st, et Eesti kaitse tagada," lisas ta.

Martin Herem Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Keskkonna- ja energeetikaministri rolli on Michali hinnangul vaja varasema valitsuskogemusega inimest, kellel ei ole samuti sisseelamisaega vaja. "Erkki Keldo on olnud kõigi energeetikaarutelude juures. Veelgi enam, paljud neist, näiteks uute investeeringute soodustamine ja planeeringute kiirendamine, on otseselt seotud tema senise ministriportfelliga. Lisaks on Erkkil väga hea koostöö ja isiklik kontakt ettevõtjatega," märkis Michal.

"Uue ministri selle talve üks ülesanne on leida koostöös ettevõtjatega võimalusi maailmaturu kõrgete kütusehindade mõju vähendamiseks Eestis, sealhulgas gaasi asemel teiste energiaallikate kasutamiseks. Pikemas vaates tuleb kiirendada samme fossiilkütuste mõju vähendamiseks. Loodushoiu poolel tuleb koos Riigikogu meeskonnaga vastu võtta pikalt arutatud kliimaseadus. Puhta ja soodsa energia jaoks tuleb nii palju kui võimalik tuuleenergia planeeringuid ja arendusi kännu tagant lahti aidata. Ootamas on ka tuumaregulaatori loomine, et minna edasi meie plaaniga anda tuumaenergiale tulevikus võimalus olla Eesti energiaportfelli osa," loetles peaminister.

Erkki Keldo Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Majandus- ja tööstusministri kandidaadi Liina Vahtrase puhul tõstis Michal esile tema erasektori kogemust Nortalis, Pipedrive'is ja Tuumis ning viimaste aastate tööd Eesti e-residentsuse arendamisel. Lisaks osaleb Vahtras Eesti tehisaru arengu vedamisel.

"Tehisarust võib kujuneda Eestile Tiigrihüppega võrreldav edulugu. Oluline on Eesti AI võimalusi kasutada nii, et kasu sünniks väheste asemel paljudele. See teeb meid kõiki jõukamaks, kui ühiskonnal tervikuna läheb paremini. Samuti on selles valdkonnas veel palju samme teha tööturul, et noored saaks kiiremini tööle ning et võrdõiguslikkus ja areng oleks tagatud," lausus Michal.