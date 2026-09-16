X!

Läti bussifirmad nõuavad streigiga lisarahastust

Välismaa
Riia bussijaam
Riia bussijaam Autor/allikas: SCANPIX / Julius Jansson / Alamy
Välismaa

Läti bussifirmade liit korraldas kolmapäeval üleriigilise aktsiooni, millega nad nõuavad riigilt täiendavat rahastust. Protesti ajal ei teeninda vedajad riiklikult tellitud bussiliine ning hinnanguliselt võib see mõjutada kuni 3000 piirkondlikku bussiliini ja kuni 60 000 reisijat.

Läti vedajate assotsiatsiooni (LPPA) korraldatud protestiaktsioonis osaleb kaheksa bussifirmat. Vedajad nõuavad, et riik leiaks lõpuks lahenduse pikaajaliste lepingute indekseerimiseks ja eraldaks transpordiks vajaliku lisarahastuse, teatas Läti rahvusringhääling LSM.

"Kulude indekseerimine kaks korda kümne aasta jooksul ei lahenda kütusehinna tõusu. Märtsis oli kütuse hind umbes 1,50 eurot, nüüd on see 2,19 eurot. Vedajad peavad hinnatõusu katma oma kulul," ütles LPPA juht Ivo Ošenieks intervjuus Läti Raadiole. 

LPPA soovib indekseerimist kord aastas. Võrdluseks tõi Ošenieks näiteks Eesti, mille valitsus on tema sõnul nõustunud kütusehindade tõusu tõttu indekseerima kulusid kord kvartalis. 

"Kui kuluartiklid muutuvad dünaamiliselt, siis kaks korda kümne aasta jooksul [indekseerimisest] ei piisa," tõdes Ošenieks.

LSM kirjeldas, kuidas Riia bussijaam oli kolmapäeva hommikul ebatavaliselt tühi – inimesi ega busse peaaegu ei olnud, kuna Ogre, Baldoni, Liepāja ja teistesse suundadesse sõitvad bussireisid olid alates kella viiest hommikul tühistatud. Mõned elanikud, kellega LSM-i ajakirjanikud rääkisid, ei varjanud oma üllatust, kuna nad ei teadnud protestist.

Umbes 3000 bussireisi tühistamise tõttu tunnevad Läti elanikud aktsiooni mõju kolmapäeval kõigis riigi piirkondades, aga kõige enam Latgales, ütles Ošenieks. 

Assotsiatsioon palub transpordiministeeriumil koos rahandusministeeriumiga probleemile lahendus leida oktoobri lõpuks.

Protestiaktsioonist võtavad osa Daugavpils autobusu parks, Hansabuss Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Ecolinesi kaubamärgi all vedusid pakkuv "Norma-A, Liepājas autobusu parks, Nordeka ja Dautrans. Kampaanias ei osale Cata, Latvijas sabiedrībaskais autobuss, VTU Valmiera ja munitsipaalettevõte Ventspils reiss.

Läti bussifirmade liit on varem mitmel korral öelnud, et transporti mõjutab oluliselt  viimaste aastate  kulude kasv ja transpordiministeeriumi ebaselged tulevikuplaanid  liinivõrgu osas. LPPA on kutsunud üles viivitamatult otsustama piirkondlike bussivedajate pikaajaliste lepingute indekseerimist ja eraldama lisarahastust kulude kasvu katmiseks.

Vedajad rõhutavad, et kehtivate pikaajaliste lepingute tingimused töötati välja ja hinnad määrati teistsuguses majanduslikus olukorras. Alates pakkumuste esitamise hetkest on kütusehinnad tõusnud enam kui 56 protsenti, samas kui üldine inflatsioonimäär on ulatunud 38,1 protsendini. Selle tulemusel ei vasta lepingus sätestatud teenuse hind enam ühistransporditeenuse osutamiseks vajalikele tegelikele kuludele. 

Tähelepanu juhtimiseks olukorrale ühistranspordisektoris, kus ebapiisav rahastamine ohustab kvaliteetsete teenuste osutamist, korraldasid reisijateveo operaatorid eelmise aasta 16. septembril üle Läti  protestiaktsiooni  Üks tund ilma ühistranspordita, mille käigus enamik plaanipäraseid reise ei toimunud. 

Vedajad on varem korraldanud protestiaktsiooni ka valitsushoone ees,  nõudes transpordiministeeriumilt lepingute ja neis sisalduvate tariifide viivitamatut läbivaatamist. 

Eelmisel aastal plaanis valitsus tänavu riiklikult doteeritavat bussiliinivõrku 16 protsendi võrra vähendada, kuid see  plaan peatati novembri lõpus.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LSM.lv

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:46

Von der Leyen: EL hakkab Ukrainat veel tugevamini toetama

12:35

Raadiouudised (16.09.2026 12:00:00)

12:31

Prisma koondab 67 töötajat

12:19

Ovetškini koduklubi: tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda

12:12

Reinsalu: sotsid, ärge hiilige vastutuse eest kõrvale

12:00

"Jõulutunnel" ootab koostöötaotlusi heategevussaates osalemiseks

11:51

Audit: pettuses raha kaotanud kunstnike liidu kontrollmeetmed polnud piisavad

11:45

Doktoritöö: vasest pinnakatted aitavad muuta avalikke ruume nakkusohutumaks

11:36

Ebras lõpetas Saksamaal vigastuspausi

11:25

Ursula von der Leyen: vajame ülereguleerimise vastast kokkulepet

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11:24

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn Uuendatud

15.09

Sõja 1665. päev: Ukraina vabastas Donbassis ühe asula Uuendatud

15.09

USA naftatöösturid: kütusekriis on käes

15.09

Keldo saab keskkonnaministriks ja Vahtras majandusministriks Uuendatud

14.09

Meedia: Venemaa võimuladvikus käib paleepööre

08:49

Zelenski sõnul ei piirduks Putin ainult osaga Ukrainast Uuendatud

05:39

Osa lapsi tõrgub uutele nõuetele vastavat kooli- ja lasteaiatoitu söömast

15.09

Heleriin Paeoja: millele kulub tegelikult õpetaja tööaeg?

15.09

RKIK lükkas Dataseli lepituspakkumise tagasi

15.09

Datasel soovib erimeelsuste lahendamiseks luua Eesti võimudega ühise töörühma

ilmateade

SPORT

12:19

Ovetškini koduklubi: tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda

11:36

Ebras lõpetas Saksamaal vigastuspausi

11:00

TÄNA OTSEBLOGI | Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve?

10:23

NBA juht: ühine rinne Euroliigaga oleks Euroopa korvpalli jaoks parim

loe: kultuur

11:04

Galerii: lõppesid Baltimaade koostöökomöödia "Ülakorruse rahvas" võtted

10:59

Music Estonia uue juhina alustab tööd Tõnn Kuuli

10:54

Esimese Mati Põldre Pärnumaa filmiauhinna laureaat on Mark Soosaar

10:12

Tallinnas esineb briti elektroonilise muusika legend Kode9

loe: eeter

12:00

"Jõulutunnel" ootab koostöötaotlusi heategevussaates osalemiseks

10:30

Aavik: kui midagi suure armastusega teha, siis see jõuab ka teisteni

09:14

Merehätta sattunud laste päästja: SUP-lauaga mängivad lapsed peaksid vesti kandma

15.09

Zooloog Marko Mägi: sattusime Suur-Pakri saarel lagritsate laulupeole

Raadiouudised

11:15

Vangide arv on Rootsis kümne aastaga kahekordistunud

10:30

Selisoo soo sai uue laudtee

09:50

Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut

09:25

Raadiouudised (16.09.2026 09:00:00)

15.09

Estonia läheb Tallinna vastu kohtusse

15.09

Datasel soovib erimeelsuste lahendamiseks luua Eesti võimudega ühise töörühma

15.09

Saatse saapa ümbersõidutee valmib oktoobris

15.09

Päevakaja (15.09.2026 18:00:00)

15.09

Serbia suuna otsustavad erakorralised parlamendivalimised

15.09

Raadiouudised (15.09.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo