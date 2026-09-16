Läti bussifirmad nõuavad streigiga lisarahastust

Läti bussifirmade liit korraldas kolmapäeval üleriigilise aktsiooni, millega nad nõuavad riigilt täiendavat rahastust. Protesti ajal ei teeninda vedajad riiklikult tellitud bussiliine ning hinnanguliselt võib see mõjutada kuni 3000 piirkondlikku bussiliini ja kuni 60 000 reisijat.

Läti vedajate assotsiatsiooni (LPPA) korraldatud protestiaktsioonis osaleb kaheksa bussifirmat. Vedajad nõuavad, et riik leiaks lõpuks lahenduse pikaajaliste lepingute indekseerimiseks ja eraldaks transpordiks vajaliku lisarahastuse, teatas Läti rahvusringhääling LSM.

"Kulude indekseerimine kaks korda kümne aasta jooksul ei lahenda kütusehinna tõusu. Märtsis oli kütuse hind umbes 1,50 eurot, nüüd on see 2,19 eurot. Vedajad peavad hinnatõusu katma oma kulul," ütles LPPA juht Ivo Ošenieks intervjuus Läti Raadiole.

LPPA soovib indekseerimist kord aastas. Võrdluseks tõi Ošenieks näiteks Eesti, mille valitsus on tema sõnul nõustunud kütusehindade tõusu tõttu indekseerima kulusid kord kvartalis.

"Kui kuluartiklid muutuvad dünaamiliselt, siis kaks korda kümne aasta jooksul [indekseerimisest] ei piisa," tõdes Ošenieks.

LSM kirjeldas, kuidas Riia bussijaam oli kolmapäeva hommikul ebatavaliselt tühi – inimesi ega busse peaaegu ei olnud, kuna Ogre, Baldoni, Liepāja ja teistesse suundadesse sõitvad bussireisid olid alates kella viiest hommikul tühistatud. Mõned elanikud, kellega LSM-i ajakirjanikud rääkisid, ei varjanud oma üllatust, kuna nad ei teadnud protestist.

Umbes 3000 bussireisi tühistamise tõttu tunnevad Läti elanikud aktsiooni mõju kolmapäeval kõigis riigi piirkondades, aga kõige enam Latgales, ütles Ošenieks.

Assotsiatsioon palub transpordiministeeriumil koos rahandusministeeriumiga probleemile lahendus leida oktoobri lõpuks.

Protestiaktsioonist võtavad osa Daugavpils autobusu parks, Hansabuss Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Ecolinesi kaubamärgi all vedusid pakkuv "Norma-A, Liepājas autobusu parks, Nordeka ja Dautrans. Kampaanias ei osale Cata, Latvijas sabiedrībaskais autobuss, VTU Valmiera ja munitsipaalettevõte Ventspils reiss.

Läti bussifirmade liit on varem mitmel korral öelnud, et transporti mõjutab oluliselt viimaste aastate kulude kasv ja transpordiministeeriumi ebaselged tulevikuplaanid liinivõrgu osas. LPPA on kutsunud üles viivitamatult otsustama piirkondlike bussivedajate pikaajaliste lepingute indekseerimist ja eraldama lisarahastust kulude kasvu katmiseks.

Vedajad rõhutavad, et kehtivate pikaajaliste lepingute tingimused töötati välja ja hinnad määrati teistsuguses majanduslikus olukorras. Alates pakkumuste esitamise hetkest on kütusehinnad tõusnud enam kui 56 protsenti, samas kui üldine inflatsioonimäär on ulatunud 38,1 protsendini. Selle tulemusel ei vasta lepingus sätestatud teenuse hind enam ühistransporditeenuse osutamiseks vajalikele tegelikele kuludele.

Tähelepanu juhtimiseks olukorrale ühistranspordisektoris, kus ebapiisav rahastamine ohustab kvaliteetsete teenuste osutamist, korraldasid reisijateveo operaatorid eelmise aasta 16. septembril üle Läti protestiaktsiooni Üks tund ilma ühistranspordita, mille käigus enamik plaanipäraseid reise ei toimunud.

Vedajad on varem korraldanud protestiaktsiooni ka valitsushoone ees, nõudes transpordiministeeriumilt lepingute ja neis sisalduvate tariifide viivitamatut läbivaatamist.

Eelmisel aastal plaanis valitsus tänavu riiklikult doteeritavat bussiliinivõrku 16 protsendi võrra vähendada, kuid see plaan peatati novembri lõpus.