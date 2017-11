Paide nüüdisaegse jalgpallistaadioni lootus sai tagasilöögi

Volikogu opositsioon leiab, et jalgpallistaadioni ehituseks vajaliku raha laenamine paneb pikaks ajaks muud investeerimisplaanid seisma, sest linn ei suudaks maksta omaosalust.

Paide on jalgpalliliidu hinnangul koht, kus kahe aasta pärast võiksid toimuda 17-aastaste noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupimängud.

Kuigi Paide kergejõustikustaadionil on jalgpalliväljak olemas ja selle kõrval ka kunstmurukattega harjutusväljak, pole nõutavaid rajatisi, mille hulka kuulub ka korralik valgustus.

"Meil on vaja siis vähemalt 1 500 kohaga jalgpallistaadionit, koos garderoobide plokiga, kus siis peavad olema tingimused mõlemale meeskonnale, kohtunikele. Ja siis ka muud ruumid, mis staadionil peavad olema, Näiteks, nagu Pärnu rannastaadion praegu, midagi sellist," selgitas jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.

Esialgse hinnangu järgi maksab uue jalgpallistaadioni, tribüünide, teenindushoone, parklate ja juurdepääsuteede ehitamine kuni 2 miljonit eurot.

Paide linnavolikogu Reformierakondlasest liige Kristjan Kõljalg ütleb, et kümme aastat tagasi laenas linn end juba vigaseks. "Kümme aastat ei suudetud investeeringuid tegelikult teha just sellepärast, et spordihoone ehitati ja pimesi usuti tollast linnapead."

Detailplaneeringu algatamiseni volikogu siiski ei jõudnud, linnapea võttis eelnõu tagasi.

"Me selgitame asjaolusid veel täpsemalt välja, siis otsustame, kas on mõistlik tuua ta uuesti volikogu päevakorda või mitte," ütles linnapea Priit Värk (IRL), kes pidas võimalikuks, et teema võetakse edaspidi päevakorrast maha.

Jalgpalliliit on eelmisele linnavalitsusele lubanud toetada ettevõtmist kuni 600 000 euroga.