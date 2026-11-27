Kahtlustuse kohaselt kandis arst patsientide haiguslugudesse ebaõigeid diagnoose ja kirjutas neile ilma ravivajaduseta välja oksükodooni, alprasolaami ja metadooni sisaldavaid ravimeid. Vastutasuna haiguslugude võltsimise ja ravimite väljakirjutamise eest võttis arst kahtlustuse järgi korduvalt vastu raha ning alkoholi.

2023. aasta aprillist kuni arsti kinnipidamiseni kirjutas arst kahtlustuse järgi alusetult välja tuhandeid tablette.

Samuti kahtlustab politsei tervishoiuettevõtte juhatuse liiget selles, et ta oli arsti võimalikust ebaseaduslikust tegevusest teadlik, kuid võimaldas tal sellele vaatamata ettevõttes edasi töötada, pääseda ligi patsientide terviseandmetele ja ravimeid välja kirjutada. Juhatuse liiget kahtlustatakse dokumendi võltsimisele ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete suures koguses ebaseaduslikule käitlemisele kaasaaitamises.

Prokurör Liis Lillemetsa sõnul võis kahtlustatav arst meditsiinisüsteemi ära kasutada, et narkootilisi ja psühhotroopseid aineid sisaldavad ravimid jõuaksid ebaseaduslikku ringlusse.

"Arstil on õigus otsustada patsiendi ravi üle ja kirjutada välja ravimeid, mida inimene enda ravimiseks vajab. Seni kogutud tõendite põhjal kahtlustame, et arst kuritarvitas seda õigust," rääkis Lillemets.

"Seeläbi võisid narkootilisi ja psühhotroopseid aineid sisaldavad ravimid jõuda ravi vajavate inimeste asemel ebaseaduslikku ringlusse, kus aineid kuritegeliku tulu saamiseks edasi müüdi või joobe saamiseks kuritarvitati," lisas prokurör.

Arsti kahtlustatakse altkäemaksu võtmises, dokumendi võltsimises ja narkootilise või psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises. Tervishoiuettevõtte juhatuse liiget kahtlustatakse dokumendi võltsimisele ning narkootilise või psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikule käitlemisele kaasaaitamises.

Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib uurimise käigus muutuda. Täpne kahtlustuse sisu ja ulatus ning kahtlustatavate ring selguvad uurimise käigus. Kohtu loal võeti kuriteos kahtlustatav arst reedel vahi alla.

Kohtueelset menetlust viib läbi Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo ning juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.