Riigikohus põhjendas, et suurte rahvusvaheliste digiplatvormide kasutamine valijarakenduste levitamiseks pole kavandatud kujul õiguspärane.

Vabariigi valimiskomisjon (VVK) määras oma 29. oktoobri otsusega kindlaks arvutite ja mobiilseadmete operatsioonisüsteemid, millele luuakse järgmisteks riigikogu valimisteks valijarakendus ja häälte kontrollrakendus. Muu hulgas otsustati esimest korda luua valijarakendus Androidi ja iOS-i mobiilseadmetele.

VVK otsuse vaidlustasid valimisvaatlejad Märt Põder ja MTÜ Ausad Valimised. Riigikohus rahuldas nende kaebuse osaliselt, sest valimiskomisjon tegi mobiilhääletuse lubamisel olulisi kaalutlusvigu. Samas on kevadistel valimistel jätkuvalt võimalik e-hääletamine arvuti abil.

Riigikohus näeb probleemi peamiselt selles, et mobiilhääletuseks vajalike valijarakenduste levitamiseks tuleb kaasata üleilmsetele digiplatvormidele kuuluvad rakenduspoed Google Play ja Apple App Store. Kohtu hinnangul pole see kavandatud kujul õiguspärane.

Kohus selgitas, et kui riik annab oma haldusülesande täitmise suures ulatuses üle eraettevõtjale, siis on tal kohustus luua järelevalvemehhanismid, mis vastavad selle ülesande olulisusele. Valimised, eriti riigikogu valimised, on riigivõimu usaldusväärsuse ja legitiimsuse tagamisel fundamentaalse tähtsusega. Seetõttu kehtivad valimistele iseäranis kõrged küberturvalisuse, salajasuse ja usaldusväärsuse nõuded. Valijarakenduse levitamine ja kontroll on aga tähtis osa valimiste korraldamisest, mis võib mõjutada häälte kindlakstegemist ja hääletamise salajasust.

Mobiilsete valijarakenduste avaldamine üleilmsetes rakenduspoodides toimuks nende tüüptingimuste alusel ning riigi ja rakenduspoodide suhted ei alluks Eesti õigusele. Riik peaks jõustama valimisõiguse norme väga suurte rahvusvaheliste digiplatvormide suhtes, mis pole riigikohtu hinnangul realistlik.

Valijarakenduste levitamine pole piisavalt kontrollitav

Riigi valimisteenistus selgitas kohtule muu hulgas, et rakenduspoodidel on võimalik ja vajalik riigikogu kantselei üleslaaditud rakenduste faile mingil määral muuta, et kohandada neid eri seadmetüüpidele. Poed peaks kontrollima ka rakenduse ehtsust ja terviklust ning välistama kuritarvitusi võimaldavate nn võlts- ehk libarakenduste üleslaadimise.

Libarakendusi luuakse massiliselt ja arvestades tehisaru võimalusi on nendega seotud riskid kohtu hinnangul tõusuteel. Rakenduse vastavust lähtekoodile saab sõltumatult kontrollida üksnes valimiste audiitor, kuid ka tema kontrollivõimalused ei ole täielikud, arvestades muu hulgas rakenduste hulka ja poodide juurdepääsupiiranguid. Lisaks muudele riskidele ei saa välistada sedagi, et rakenduspood ise teeb valijarakenduses kas ärilistel kaalutlustel või pahatahtlikkusest muudatusi, mis mõjutavad selle toimimist.

Riigikohus märkis, et valimiste usaldusväärsuse kahjustamiseks ei ole vajalik, et valijarakenduse levitamisega seotud riskid realiseeruvad. Valimised ei näi ausad, kui valijarakenduse kahjustamine ei ole praktiliselt välistatud ning riske maandavad tegevused rakenduspoodides ei allu Eesti õiguskorrale. Samuti oleks mobiilhääletuse positiivne mõju valimisaktiivsusele väike ja valimiskomisjon ei suutnud kohtuasjas näidata, et see kaaluks üles kaasnevad riskid.

Rakenduspoodide kaasamine digitaalsete avalike teenuste osutamisse ei ole riigikohtu hinnangul siiski välistatud, aga tuleb arvestada sellega, millise ülesandega on tegemist. Muu hulgas pidas kohus võimalikuks ka valimiste kontrollrakenduste levitamist poodide kaudu: kuigi kontrollrakendusel on samuti oluline osa e-hääletamise nõuetekohasuse tagamisel, on see siiski teisese tähendusega.

Riigikohtu otsuses käsitletud VVK kaalutlusvead ei puuduta e-valimisi üldiselt. Kohus on elektroonilise hääletamise põhimõttelisi küsimusi varem juba hinnanud ja jääb oma seisukohtade juurde. Seaduse järgi tuleb enamlevinud arvuti operatsioonisüsteemidele valijarakendused luua, kui see on tehnilisi nõudeid arvestades võimalik. Muu hulgas peab arvestama ka sellega, et arvutiga hääletamise võimalust kasutab suur osa valijatest.

Eelseisvad riigikogu valimised toimuvad 1.–7. märtsini 2027. aastal.