Finantsfirma Nordea nõuab alates maist töötajatelt viiel päeval nädalas kontoris käimist. Osa töötajaid kahtlustab, et muudatuse tegelik eesmärk on inimesi ettevõttest lahkuma sundida, kuid Nordea kinnitusel ei ole see nii.

Kui varem kehtis finantsfirmas Nordea hübriidtöö mudel, mis võimaldas töötajatel töötada kodust kuni kaks päeva nädalas, siis alates 1. maist peavad nad viiel päeval nädalas töötama kontoris. Mitme töötaja hinnangul on selle taga ettevõtte soov vähendada töötajate arvu.

Ettevõtte töötaja Kairi (nimi muudetud - M.L.) rääkis, et praegu võivad töötajad teha ka terve nädala kodukontoris tööd, kuid hiljem tuleb need päevad kontoris tasa teha. "Kuupõhiselt sai teha 40 protsenti kodus ja 60 protsenti kontoris," selgitas ta.

Kairi ütles, et tiim, milles tema on, koosneb umbes 80 kuni 100 inimesest. Tema hinnangul elab umbes 30 protsenti tiimist väljaspool Tallinnat. Viis päeva nädalas Tallinnas tööl käimine võib selle protsendi jaoks aga keeruliseks osutuda.

Töötajate esindaja Tarja Furuholm ütles väljaandele Helsingin Sanomat, et tööandja sõnul saavad juhid leppida kokku erandites. "See tähendab, et eriolukordade puhul võib kaugtöö võimalus siiski säilida. Kuid põhimõte ja kontserni juhtkonna seisukoht on see, et liigutakse täielikult kontoripõhise töö juurde," selgitas ta.

Töötaja: ettevõte ei andnud eranditeks palju lootust

Kairi nentis, et ei tea, mis seis täpselt eranditega saama oleb, kuid väitis, et ettevõte nendeks kuigi palju lootust ei andnud. "Pigem on ajutised erandid, kui on vaja arsti juures käia või oled jalaluu murdnud ega saa füüsiliselt liikuda," sõnas ta. Kairile on jäänud mulje, et ettevõtte hinnangul on Tallinnast kaugemal elamine töötaja isiklik valik ning see ei anna alust kontoris käimise kohustusest erandi tegemiseks.

Nordea põhjendas neljapäeval muudatust sooviga tugevdada meeskonnatunnet, parandada koostööd ja soodustada teadmiste jagamist. Ettevõtte sisevõrgus avaldatud teates märgiti muu hulgas, et kontoris töötamine lihtsustab kolleegidega suhtlemist, teistelt õppimist ja informatsiooni jagamist.

Kairi sõnas, et mitme tiimi töö on veebipõhine. Ta nentis, et ehk oleks mõne osakonna puhul loogiline meeskonnatunde tudevdamine, kuid see ei kehti kõigi puhul. Ettevõtte teine töötaja Mari (nimi muudetud - M.L.) sõnas, et suur osa Eesti töötajatest töötab konfidentsiaalsete kliendiandmetega ja töö iseloom ei luba tiimikaaslastega oma tegemisi jagada.

Aasta lõpuks on ettevõttes vähem töötajaid

Kairi sõnul on varasemalt jäänud kõlama jutud Nordea eeldusest, et aasta lõpuks on ettevõttes vähem töötajaid. Seetõttu näeb ta, et praegune töökorralduse muutmine on kiirem ja lihtsam viis, kuidas töötajate arv väiksemaks saada. Mari rääkis, et ettevõttes on pikemat aega käinud jutud sellest, kuidas tahetakse töötajate arvu vähendada. "See tundub olevat viis, kuidas koondamisteta arvestatavast hulgast inimestest lahti saada," lisas ta.

Kairi on kuulnud, et ettevõttest plaanivad lahkuda inimesed, kes elavad Tartus. "Sealt viis päeva nädalas Tallinnasse käimine on liig," nentis ta. Kairi lisas, et töötajad on teinud ettevõttele ettepaneku rajada ka Tartusse Nordea kontor, kuid ettevõte on öelnud, et see oleks liiga kulukas. Kui Mari on uurinud, miks Tartus kontorit ei avata, on ta saanud vastuseks, et sellega kaasnevad kulud ei õigusta ennast.

Kairi ise hoiab CV keskusel silma peal, kuid teab, et praegune tööturg pole tööotsijale kuigi soodne. "Mu praegune töö on väga põnev ja kolleegid meeldivad mulle," rääkis ta ja nentis, et sarnast tööd on keeruline leida. Päeva pealt ei saa Kairi Nordeast lahkuda, sest sissetulekut on vaja. Kairi sõnas, et teisi töötajaid hoiab ettevõttes kinni sama probleem: uut tööd pole võtta.

Nordea: paindlikkus säilib

Nordea personalijuht Jaana Pedras vastas ERR-ile meilitsi, et ettevõte asendab senise hübriidtöö mudeli individuaalsetest vajadustest lähtuva paindliku töötamise viisiga. Ta märkis, et kuigi uue töökorralduse järgi töötavad töötajad üldjuhul oma tööpäevadel kontoris, säilib paindlikkus ka edaspidi. Seejuures lähtutakse töötajate individuaalsetest asjaoludest, praktilistest vajadustest ja kokkuleppest juhiga.

"Muudatusest anti töötajatele teada neljapäeval ja nüüd arutavad juhid koos oma tiimidega, mida uus töökorraldus nende jaoks praktikas tähendab ning kuidas muutuseks kõige paremini valmistuda," sõnas Pedras.

Nordea grupi personalijuht Christina Gadeberg ütles, et Nordea keskmes on inimesed. Tema sõnul usub ettevõte, et koos olemine tugevdab koostööd ja seda, kuidas Nordeas töötatakse.

"See aitab luua lähedasi suhteid, üksteiselt õppida, teadmisi jagada ja head koostööd teha," lisas Gadeberg. Ta selgitas, et kontor on koht, kus töötajad saavad omavahel suhelda, õppida ja üksteist toetada. "Selle otsuse keskmes on lihtne veendumus: koos oleme paremad," sõnas ta.

Pedras märkis, et kuna muudatus jõustub 1. mail 2027, on piisavalt aega selleks valmistumiseks. "Muudatus puudutab seda, kuidas me koos töötame, mitte töötajate arvu vähendamist," lisas ta.