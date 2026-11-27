Kaitsevägi saatis hommikul kella 6.40 ajal teavituse õhuohu kohta Kagu- ja Lõuna-Eesti maakondadele. Kolmveerand tundi hiljem teatas kaitsevägi ohu lõppemisest.

EE-ALARM-i hoiatuses on võimaliku õhuohu piirkondadena ära toodud Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakond.

Kaitseväest öeldi ERR-ile, et drooniohu tõttu tõusid õhku ka NATO hävitajad.

Teavitus drooniohu kohta laekus kell 6.41, ohu möödumisest teavitas kaitsevägi kell 7.24.

Ukraina korraldas ööl vastu reedet Peterburile ulatusliku kaugmaadroonide rünnaku, mille käigus teatati plahvatustest ja õhutõrje tegevusest. Tabamuse said elektrialajaam ja ladu, kus võidi hoida droone, teatasid sõjaseirekanalid.

Leningradi oblastis tulistati kuberner Aleksandr Drozdenko sõnul öösel alla 45 drooni, vahendas Venemaa uudisteagentuur TASS.

Viimati said Eesti inimesed õhuohuhoiatuse möödunud laupäeva varahommikul, kui kell 4.42 saadeti teavitus välja võimaliku drooniohu kohta Lääne- ja Ida-Virumaal.