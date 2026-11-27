President Ülle Madise nõunikuks saab ajaloolane ja kahekordne Eesti peaminister Mart Laar. Ta asub presidendi kantseleis tööle 1. detsembril 0,3 koormusega.

Mart Laari ülesanne on nõustada riigipead eesti keele ja kultuuri kandjate arvukuse, ajaloo, ühiskonna kooshoidmise ning rahvusvahelise suhtluse asjades.

"Hindan Mart Laari kogemust Eesti riigielus ja rahvusvahelises suhtluses. Ta on ise vastutanud otsuste eest, mille mõju tunneme veel aastakümneid hiljem. Eriti väärtuslikuks pean tema nõu küsimustes, mis puudutavad eesti keele ja kultuuri kestmist ning seda, mis meid Eestis rahvana ühendab," sõnas president Ülle Madise.

Mart Laar aitab presidenti hea meelega. "Kui president soovib kultuuri, mälu ja ajaloo alal nõu küsida, oleks kohatu keelduda," sõnas Laar.

Mart Laar lõpetas 1983. aastal Tartu riikliku ülikooli ajaloo erialal cum laude ja asus tööle Tallinna 24. Keskkooli ajalooõpetajana. Hiljem juhtis ta kultuuriministeeriumis ajaloomälestiste osakonda ning tegutses Eesti muinsuskaitse seltsis. Tartu Ülikoolis omandas ta 1995. aastal magistrikraadi ja 2005. aastal doktorikraadi ajaloo erialal.

Eesti iseseisvuse taastamise aastatel kuulus Laar Eesti Kongressi ja Eesti Komiteesse ning osales Põhiseaduse Assamblee töös. Ta oli Eesti peaminister aastatel 1992–1994 ja 1999–2002 ning kaitseminister aastatel 2011–2012. Ta töötas Eesti Panga Nõukogu esimehena 2013–2023. Laar on kuulunud mitmesse riigikogu koosseisu, avaldanud mitu raamatut ning maailma ja Eesti elu mõtestavaid artikleid.

President Lennart Meri tunnustas Mart Laari 2001. aastal Eesti Vabariigi taastamise eest Riigivapi II klassi teenetemärgiga, samuti on ta korduvalt pälvinud kõrget tunnustust nii riigisisesi kui rahvusvaheliselt.