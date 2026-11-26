Tallinna lennujaama sisenes eelmisel nädalal rebane, kes püüti päästjate poolt kinni ja vabastati loodusesse.

"Vastab tõele, et 16. novembri varahommikul oli Tallinna lennujaama pagasialal uudistamas üks noor ja ilmselt üsna reisihimuline rebane. Seekord jäi tal lennureis siiski tegemata. Päästeameti abiga püüti neljajalgne reisihuviline kinni ning toimetati turvaliselt tagasi loodusesse. Nii sai rebase väike seiklus lennujaamas kõigi osaliste jaoks õnneliku lõpu," kommenteeris Tallinna lennujaama turundus- ja kommunikatsioonijuht Margot Holts ERR-ile.

Holts rääkis, et seekord uudistas rebane lennujaama pagasialal ja sel kellajal ei olnud saabuvaid reisijaid, kellega ta kokku puutuda oleks võinud.

Holts täpsustas, et rebane sisenes lennuvälja poolt, mitte peauksest.

Päästeameti põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu ütles ERR-ile, et häirekeskus sai teate Tallinna lennujaamas ringi ekslevast rebasest kell 6.06. "Teate tegi lennujaama päästeteenistus, kes juba proovis oma jõududega looma kätte saada. Appi tõttasid Kesklinna päästjad, kes püüdsid reinuvaderi silmuse ja teki abil loomapuuri. Loom viidi loodusesse ja lasti vabaks edasisi koerustükke tegema. Keegi viga ei saanud," ütles Palu.

Lennujaama territooriumil on ringi uidanud nii ilvesed, kährikud kui ka jänesed

Lennujaama siseruumidesse eksivad Holtsi sõnul loomad väga harva. "Aeg-ajalt on sinna sattunud pääsukesi ja teisi värvulisi ning varasematel aastatel, kui hulkuvaid koeri ja kasse oli rohkem, ka neid. Rebane lennujaama siseruumides oli aga üllatus meile endilegi," sõnas ta.

Samas liigub lennujaama territooriumil tema sõnul erinevaid loomi ikka. "Meie territooriumil on nähtud nii ilveseid, kährikuid, rebaseid kui ka jäneseid," ütles Holts.

Holts rääkis, et lindude ja loomade liikumine on lennunduses terava tähelepanu all, sest nende sattumine lennutegevuse alale võib kujutada ohtu nii lennuohutusele kui ka loomadele endile.

"Aeg-ajalt satub meie territooriumile ikka mõni kutsumata külaline ning eriti noored loomad ei pruugi alati ise väljapääsu leida. Sellistes olukordades on meie eesmärk tagada lennuohutus, aga ka see, et loom saaks oma teekonda turvaliselt jätkata," lausus Holts.