Ansip: Hanno Pevkur ei saanud tööga hakkama

“Elus on niimoodi, et kui sa oled valitud juhiks, siis juhi, mitte ära halise, et juhitavad on halvad. Aga paraku seda halinat oli liiga palju ja loomulikult kõik siis ümberkaudu väsisid. Nüüd tuleb erakonnale uus esimees valida,“ ütles Ansip Vikerraadio saatele "Uudis+" antud usutluses.

Ansip ütles et Reformierakonna pink on pikk, aga kui Kaja Kallas on ainus kandidaat, siis loomulikult ta toetab Kallast.

“Kui on teisi kandidaate siis ma mõtleksin, aga põhimõtteliselt ma arvan küll, et Kaja Kallas võiks olla hea Reformierakonna esimees,” lisas ta.

Endine Reformierakonna esimees kinnitas, et ise ta kindlasti erakonna esimeheks kandideerida ei kavatse.

“Kõik need spekulatsioonid, et Ansip tuleb ise erakonna esimeheks, mida ma olen lehest lugenud, need on täiesti alusetud. Minu aeg on möödas, ma olen seda ametit pidanud ja ma olen ka öelnud, et peaministrina ma Eesti rahva kannatust proovile panna ei kavatse,” teatas Ansip.

