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AfD toetus ulatub Saksi-Anhalti valimistel üle 40 protsendi

Välismaa
Ulrich Siegmund
Ulrich Siegmund Autor/allikas: Scanpix/ EPA/Clemens Bilan
Välismaa

Saksamaa Saksi-Anhalti liidumaal toimuvad pühapäeval kohalikud valimised, arvamusküsitlused lubavad suurt võitu parteile Alternatiiv Saksamaale (AfD). Äärmusparempoolsed võivad nii esimest korda pärast teist maailmasõda ühel liidumaal võimule tõusta, raputades saksa poliitmaastikku ja valitsust Berliinis.

Viimaste arvamusküsitluste järgi ulatub toetus AfD-le Saksi-Anhalti liidumaal juba üle 40 protsendi, seda vaatamata riigiametite poolt ametlikult äärmuslasteks tituleerimisele. Neile järgnevad kristlikud demokraadid kaks korda väiksema ehk veidi üle 20 protsendi jääva toetusega.

Liidumaa pealinna Magdeburgi ülikooli politoloogiaprofessori Michael Böcheri hinnangul on AfD Saksi-Anhaltis väga populaarne, sest neil on üks selge müügiargument – migratsiooniteema, mille nad seovad mõnede liidumaa objektiivsete probleemidega.

"Meil on majanduslikult keeruline olukord, demograafilised probleemid ning osa elanikest ei ole praeguse valitsusega rahul. AfD pakub neile võimalust näidata, et nad ei toeta valitsust," nentis Böcher.

Omaette faktoriks on kujunenud AfD karismaatiline esikandidaat Ulrich Siegmund. Endine parfüümimüüja on idasaksa vana mopeediga rahva südamesse kihutanud, pälvides ajakirjalt Spiegel ühtlasi tiitli – saksamaa kõige ohtlikum mees.

Böcheri sõnul on Siegmund justkui populisti eeskuju. "Ta on tark ja noor ning oskab oma sõnumeid hästi müüa, kuid väldib tegelike poliitiliste lahenduste pakkumist või arutelu selle üle, millised oleksid Saksi-Anhalti jaoks õiged poliitilised lahendused," nentis ta.

Böcher jätkas, et Siegmund jõuab päriselt inimeste juurde. "Ta seob oma tegevuse millegagi, mis on siin Ida-Saksamaal populaarne. Näiteks kasutab ta ideed sõita koos võimalike valijatega vanade mootorratastega," selgitas ta. Böcher lisas, et nii tunnevad Siegmundi valijad, justkui ta oleks üks nende seast.

AfD lubabki justkui naasmist vanade heade aegade juurde, iseasi kui head need ajad tegelikult olid. Valimisprogrammis lubatakse muuhulgas karmimat migratsioonipoliitikat alates väljasaatmistest esimesest hetkest, kodanike vabatahtlike korrakaitsepatrullide loomist, kliimapoliitika lõpetamist, Venemaa vastaste sanktsioonide tühistamist ja vene keele õpet koolides, pöördeid hariduses ja kultuuri vallas. Liidumaa pädevuses on küll üksnes osa kõigest sellest.

Igal juhul kujuneb valimistulemus valusaks löögiks riigis võimul olevatele kristlikele demokraatidele ja liidukantsler Friedrich Merzile. Nad ei pääse Saksi-Anhaltis kas üldse võimule või seisavad paremal juhul valiku ees, kas minna koostööle AfD-ga või äärmusvasakpoolsetega.

Toimetaja: Merilin Leetna

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